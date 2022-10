Outubro Rosa: confira filmes tocantes sobre o câncer de mama

Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada todos os anos neste mês, a fim de buscar a conscientização das mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. A campanha é simbolizada pelo laço cor-de-rosa.

O câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais afetam as mulheres em todo o mundo, daí a importância da prevenção.

Leia também Jamie Lee Curtis fala sobre sua atuação em ‘Halloween Ends’: “Fiz tudo por instinto”

O cinema já tratou do problema tanto de forma direta como delicada. Veja a lista:

1. Ma ma (2015, de Julio Medem)

Penélope Cruz vive Magda, mulher que é diagnosticada com câncer de mama estágio 3. A situação se torna ainda mais delicada quando ela descobre que está grávida. Diante dessa situação, ela parte para o desafio de enfrentar o câncer com o apoio de sua família, acreditando que a filha em seu ventre é capaz de ajudar em sua cura. Disponível no Prime Vídeo

2. Já Estou com Saudades (2015, de Catherine Hardwicke)

Continua após a publicidade

Jess e Milly são duas amigas de infância que seguiram caminhos diferentes em suas vidas - enquanto uma construiu uma carreira de sucesso, a outra, por sua vez, preferiu levar uma vida pacata ao lado do marido. Tudo começa a mudar quando Milly é diagnosticada com câncer de mama, precisando do apoio da amiga, que acaba de ficar grávida. O momento se torna o grande teste para a amizade delas. Disponível na HBO Max

3. Laços de Ternura (1983, de James L. Brooks)

Enquanto a viúva Aurora (Shirley MacLaine) dribla seus admiradores, a filha Emma (Debra Winger) enfrenta o lado duro da vida de casada: ela descobre uma traição do marido. Mas uma surpresa ainda maior a aguarda depois de uma consulta médica de rotina: Emma é diagnosticada com câncer de mama. Agora, ela precisa contar com o apoio da mãe para que consiga superar essa batalha. Disponível na Prime Vídeo e Apple TV

4. Doce Novembro (2001, de Pat O’Connor)

Charlize Theron vive Sara Deever, que conhece um rapaz, Nelson Moss (Keanu Reeves), durante a prova para tirar carteira de motorista. Eles não se dão bem inicialmente, mas, ao descobrir o diagnóstico de câncer de mama, Sara descobre que precisa do apoio de Nelson, por quem se apaixona. Disponível na Apple TV e Amazon Prime Video

Continua após a publicidade

5. Lado a Lado (1998, de Chris Columbus)

Após se divorciar de Jackie (Susan Sarandon), Luke (Ed Harris) reencontra o amor com a fotógrafa Isabel (Julia Roberts), um relacionamento que é mal aceito pela ex-mulher e pelos dois filhos, que encaram Isabel como uma intrusa. Tudo muda, no entanto, quando Jackie é diagnosticada com câncer, o que obriga todos a superarem suas diferenças e se ajudarem. Disponível na Netflix, HBO Max e Google Play Filmes e TV

6. De Volta Às Quadras (2013, de Susan Seidelman)

Grupo de mulheres de meia-idade que jogavam basquete na época da escola decide retornar às quadras por uma boa causa: arrecadar dinheiro para a prevenção do câncer de mama. Essa missão, porém, contudo, promete ter muita competição com as garotas do atual time do colégio. Disponível na Prime Video