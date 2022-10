‘Pantera Negra’: Ryan Coogler quase abandonou o cinema após morte de Chadwick Boseman

Continua após a publicidade

Ryan Coogler, roteirista e diretor de Pantera Negra, pensou em desistir do cinema após a morte do ator Chadwick Boseman, em 2020. A informação é do site especializado Deadline.

“Eu estava no ponto de pensar ‘Estou me afastando desse negócio’”, disse Coogler à Entertainment Weekly em uma entrevista citada pelo Deadline. “Eu não sabia se poderia fazer outro filme de época, (quanto mais) outro filme do Pantera Negra, porque doeu muito. Eu fiquei pensando: ‘Cara, como eu poderia me abrir para me sentir assim de novo?’”

Boseman morreu em agosto de 2020 e, na época, Coogler relembrou todos os momentos que compartilhou com ator e o quanto o personagem da Marvel significava para ele.

O diretor Ryan Coogler no set de filmagem com Chadwick Boseman

“Lembrei das muitas de nossas conversas, quando percebi ser o fim de sua vida”, acrescentou Coogler. “Decidi que não fazia mais sentido continuar.”

Com previsão de estreia mundial nos cinemas em 10 de novembro, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é uma realidade e o filme foi feito em homenagem ao legado de Boseman com o diretor mencionando que eles nunca pensaram em reformular T’Challa.

Continua após a publicidade

“É meu trabalho como cineasta fazer filmes que combinem com minha integridade pessoal”, disse Coogler. “Se eu não acreditar no que estou fazendo, terei dificuldade em fazer com que outras pessoas realizem seu melhor trabalho. Para isso acontecer, elas precisam acreditar. No final do dia, as escolhas que fazemos têm que parecer verdadeiras para mim. Quando os cineastas fazem coisas que não parecem verdadeiras nem para eles mesmo, você percebe. E garanto que esses projetos não têm chance nenhuma de funcionar.”