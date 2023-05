Para assistir a ‘Velozes e Furiosos 10’, tenha alguns filmes frescos na memória

Assim como já aconteceu em Velozes e Furiosos 9, o novo filme da saga comandada por Vin Diesel traz alguns personagens e histórias relevantes de outros capítulos da franquia. No entanto, desta vez, no começo do fim, esses retornos se tornam ainda mais importantes: afinal, mais do que participações especiais, são peças do quebra-cabeça.

O filme mais importante para ter fresco na memória é o quinto, Velozes e Furiosos 5: Operação Rio. O vilão Dante, interpretado de maneira histriônica por Jason Momoa (de Aquaman), é filho de Reyes. Sua história de origem, contada em Velozes & Furiosos 10, traz cenas do quinto filme – até mesmo com flashbacks de personagens que morreram.

'Velozes e Furiosos 10' estreia nesta quinta-feira, 18. Foto: Universal Studios/Divulgação

Há alguns outros filmes que também se relacionam com o décimo filme: Hobbs e Shaw, por exemplo, é importante para entender em qual ponto estão esses personagens que ganharam o próprio spin-off; Velozes & Furiosos 8, enquanto isso, é importante para entender como a vilã Cipher (Charlize Theron), uma ciberterrorista, se envolve na trama.

O mesmo vale para Velozes & Furiosos 9, quando Jakob, o irmão mais novo de Dom, surge do nada e se torna um vilão daqueles mais perigosos. E é claro: sempre bom ter o estranho e diferentão Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio, de 2006, na memória. Afinal, com a volta de Han, é esperado que mais histórias do longa sejam relembradas muito em breve.