Paramount+ divulga trailer do filme de ação para a família ‘Esquadrão Secreto’

O Paramount+ lançou nesta quinta-feira, 19, o trailer oficial e novas fotos de Esquadrão Secreto, um filme de ação estrelado por Owen Wilson. O longa estreia no dia 28 de janeiro, com exclusividade na plataforma.

Owen Wilson estrela filme em que filho descobre que o pai é um super herói.

O filme acompanha Charlie e um grupo de amigos que, depois da aula, descobrem o quartel-general do super-herói mais poderoso do mundo escondido embaixo de sua casa. Quando vilões atacam, eles devem se unir para defender a sede e salvar o mundo.

O longa também tem no elenco Walker Scobell (The Adam Project), Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Keith L. Williams (Good Boys), Momona Tamada (The Baby-Sitters Club), Abby James Witherspoon (Hot Pursuit), Kezii Curtis (Charm City Kings) e Michael Peña (Narcos: México).

Esquadrão Secreto é dirigido por Henry Joost (Project Power, Nerve, Catfish) e Ariel Schulman (Project Power, Nerve, Catfish), com história de Christopher Yost e roteiro de Christopher Yost, Josh Koenigsberg & Henry Joost & Ariel Schulman. O filme é produzido por Jerry Bruckheimer, p.g.a. Chade Omã, p.g.a. e produção executiva de Scott Lumpkin, Orlee-Rose Strauss.