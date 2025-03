Figurinista de ‘Wicked’ faz história no Oscar: ‘Muito orgulho’; entenda

Paul Tazewell conquistou o Oscar de Melhor Figurino por Wicked e se tornou o primeiro homem negro a vencer na categoria. A premiação foi realizada no domingo, 2, em Los Angeles.

Paul Tazewell com seu Oscar, na noite deste domingo, 2 Foto: by Frederic J. Brown/AFP

Vencedor do BAFTA, Critics Choice e Costume Designers Guild, Tazewell, de 60 anos, era apontado como favorito na disputa. Ele superou nomes como Arianne Phillips (Um Completo Desconhecido), Linda Muir (Nosferatu), Lisy Christl (Conclave) e Janty Yates e David Crossman (Gladiator II). Em 2022, o figurinista já havia sido indicado ao Oscar por Amor, Sublime Amor e acumula prêmios no teatro e na televisão.

No palco, Tazewell celebrou a conquista histórica e agradeceu à equipe britânica do filme. “Sou o primeiro homem negro a vencer este prêmio e me sinto muito orgulhoso disso”, disse. Ele também dedicou a vitória às protagonistas de Wicked, Cynthia Erivo e Ariana Grande, a quem chamou de “minhas musas de Oz”.

Paul é o segundo profissional negro a ganhar o Oscar de figurino, após Ruth E. Carter, premiada por Pantera Negra e sua sequência, Wakanda Forever.