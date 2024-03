Perturbadores, blockbusters, cults e inspiradores: veja críticas dos 10 filmes indicados ao Oscar

Poucas vezes o Oscar viu uma safra tão boa de concorrentes a melhor filme. Se em edições anteriores era possível apontar um ou outro título dispensável na principal lista da premiação do cinema mundial, 2024 é diferente. Melhores ou piores, todos os indicados têm elementos que justificam a seleção e contribuem de alguma forma para a sétima arte, mas o favorito é Oppenheimer.

Para você se preparar para assistir à cerimônia neste domingo, 10, separamos as críticas já publicadas no Estadão sobre cada um dos indicados. Veja abaixo a variedade de temas, formatos e histórias que compoem o páreo deste ano, com filmes mais contemplativos, cults, inspiradores e blockbusters que movimentaram a última temporada de lançamento e que provocaram questionamentos, reflexões, estranheza e entretenimento ao redor do globo.

'Assassinos da Lua das Flores', 'Oppenheimer' e 'Pobres Criaturas' despontam com mais indicações ao Oscar Foto: Apple TV+/Divulgação; Universal Pictures/Divulgação; Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures/Divulgação

Anatomia de uma Queda

Nos cinemas | Anatomia de uma Queda é um filme de tribunal diferente, movido pela dúvida se a protagonista matou o marido, se ele foi vítima de um acidente ou suicidou-se. Mas o filme explora duas frentes: a investigação desse possível crime e a exposição da intimidade de um casal. Muito da originalidade se deve ao roteiro bem esculpido pela dupla de realizadores, Justine Triet e Arthur Harari. Eles concorrem juntos no Oscar de Roteiro Original e ela é indica ao prêmio de Melhor direção. Na tela, vemos um texto adulto, com poucas concessões a finais felizes ou catárticos, que constrói uma atmosfera de tensão constante, o que levou o longa francês também à indicação de Melhor Filme. Confira aqui a crítica completa: Entenda por que Anatomia de uma Queda mereceu a Palma de Ouro em Cannes e concorre ao Oscar.

Assassinos da Lua das Flores

Apple TV+ | Assassinos da Lua das Flores não é um projeto qualquer. Escolhido a dedo pelo diretor Martin Scorsese, o filme nasceu de uma epifania: ele leu o livro de David Grann e já quis transformar em longa. Afinal, o filme une duas coisas que chamam a atenção: de um lado, uma trama criminal sobre nativos da tribo Osage que foram assassinados sem qualquer investigação; do outro lado, uma trama que dá voz a esse povo, há décadas calado e com uma história pra lá de melancólica. São 10 indicações ao Oscar, com Melhor Filme e Melhor Direção no destaque. Veja a crítica completa aqui: Assassinos da Lua das Flores mostra Scorsese como o cineasta mais importante em atividade.

Barbie

Max | Barbie é o grande blockbuster de 2023. Nenhum outro cumpriu tão bem o papel de entreter quanto o filme de Greta Gerwig. O longa sobre a boneca da Mattel escolheu ser ridículo na medida certa de propósito para se afastar do universo infantil - e infantilizado. E é tão bem escrito que consegue encaixar discussões contemporâneas delicadas de forma leve e divertida. A película concorre a oito categorias no Oscar, entre elas as de melhor roteiro adaptado para Greta e Noah Baumbach e atores coadjuvantes para Ryan Gosling e America Ferrera. Veja aqui a crítica completa: Por que gostei de Barbie, filme que é feito para todo mundo ver.

Ficção Americana

Prime Video | Autores negros só podem contar histórias de sofrimento? Essa pergunta move o filme Ficção Americana que, além de concorrer ao Oscar de Melhor Filme, disputa mais estatuetas, como a de Melhor Roteiro Adaptado. O longa marca a estreia do diretor canadense Cord Jefferson e usa um elenco muito bom para fazer ótimas piadas satíricas sobre o que a sociedade americana e até o Ocidente espera de histórias contadas por pessos negras. Saiba mais sobre o filme aqui: Como é Ficção Americana, filme indicado ao Oscar 2024 que chegou discretamente ao streaming.

Maestro

Netflix | Maestro é a cinebiografia de Leonard Bernstein, músico, pianista e compositor de clássicos da Broadway como West Side Story. A fórmula costuma agradar a Academia, que não esconde ser fã das histórias de vida reais, especialmente de artistas. Mas o diretor e protagonista, Bradley Cooper, escolhe focar nos dramas pessoais de Bernstein e perde a chance de explorar a complexidade do maestro. Além de concorrer a Melhor Filme, o longa está indicado a outras seis categorias, entre as quais a de Roteiro Original. Leia aqui a crítica: Bradley Cooper mira no Oscar, cai em armadilha e faz filme raso.

Oppenheimer

Em alguns cinemas e para alugel no Apple TV+, Prime Video e outros | Com grandes atuações, com destaque principal para Cillian Murphy no papel-título de Oppenheimer, uma trilha sonora dramática e o desenho de som que não abandona o público em quase nenhum momento, o filme mais recente do diretor Christopher Nolan é o grande favorito do Oscar 2024. Ele se debruçou sobre a densa biografia de Julius Robert Oppenheimer (ou apenas Oppie, para os íntimos) e traduziu boa parte dessa história na tela. As mais de três horas de duração se justificam na narrativa da trajetória do pai da bomba atômica. O longa lidera a lista de indicações, concorrendo em 13 categorias, muitas delas as principais. Por exemplo: Melhor Filme e Direção. Leia a crítica ao filme aqui: Oppenheimer passeia por gêneros para dar conta do impacto da história de criador da bomba atômica.

Os Rejeitados

Nos cinemas | Os Rejeitados é uma agradável surpresa de 2024. Dirigido por Alexander Payne, não é exatamente um filme sobre opostos que se atraem, como parece no início, mas sim sobre semelhantes que se repelem. Payne não quer trabalhar as diferenças, mas as semelhanças. Não quer falar sobre a relação do professor austero com o aluno playboy e da cozinheira em luto pela morte do filho, mas sim sobre a troca que pode acontecer entre quaisquer seres humanos, com dores, perdas, aflições, medos e sonhos. O longa concorre a cinco Oscars, entre os quais de Melhor Filme e Roteiro Original. Leia a crítica aqui: Os Rejeitados emociona como filme que faz um Sociedade dos Poetas Mortos às avessas.

Pobres Criaturas

Nos cinemas | O cérebro de um bebê no corpo de uma mulher. Essa é a premissa de Pobres Criaturas, filme indicado a onze estatuetas do Oscar. A história é, basicamente, um estudo fantasioso sobre a formação de consciência acelerada. É Frankenstein, mas sem a inocência dolorosa do monstro. É um profundo estudo de personagem de uma mulher (ou seria um monstro moderno?) tentando sobreviver conforme o mundo se abate contra ela. Quem vive a personagem é Emma Stone, estonteante como Bella Baxter, indicada a Melhor Atriz. Yorgos Lanthimos é o diretor, conhecido pelos longas estranhos, desconfortáveis, exagerados, bizarros, indicado ao prêmio de Direção. O longa também concorre como Melhor Filme, entre outras muitas indicações que o levam ao posto de segundo maior concorrente. Veja a crítica completa aqui: Pobres Criaturas, o mais bizarro dos filmes de Lanthimos, não tem medo de falar de temas difíceis.

Vidas Passadas

Nos cinemas | Vidas Passadas apresenta sua questão central logo nos segundos iniciais, antes mesmo de qualquer imagem aparecer na tela: “quem eles são um para o outro?”. Não simplesmente quem somos, mas quem ou o que representamos para alguém, na vida das pessoas que encontramos. Essa é a tese que o longa semiautobiográfico da cineasta Celine Song vai tentar explorar, ou talvez responder, nos 100 minutos seguintes. Ele concorre a Melhor Filme e Roteiro Original no Oscar. Leia aqui a crítica sobre o longa: Vidas Passadas é filme sensível sobre a versão de nós que deixamos nos outros.