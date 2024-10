Piloto que treinou atores de ‘Top Gun: Maverick’ morre após queda de avião durante show

Um piloto conhecido por treinar os atores do filme Top Gun: Maverick morreu neste domingo, 20, após o avião que em ele pilotava cair durante o Las Cruces Air and Space Expo, show aéreo no Novo México, Estados Unidos.

Piloto Charles Thomas 'Chuck' Coleman, que treinou atores de 'Top Gun: Maverick', morre após queda de avião Foto: Las Cruces Air /Divulgação

De acordo com a imprensa local, Charles Thomas “Chuck” Coleman pilotava um monomotor modelo Extra Flugzeugbu EA 300 quando, de repente, a aeronave despencou. Ele já havia realizado acrobacias em centenas de shows e ajudou a treinar os atores de Top Gun: Maverick para voos nos caças F-18 da Marinha dos EUA.

Conforme as autoridades, Coleman estava realizando acrobacias aéreas quando o avião caiu a cerca de 800 metros do aeroporto Las Cruces Air. O show foi cancelado após o acidente.

O ator Miles Teller, que participou de Top Gun: Maverick e foi treinado pelo piloto, lamentou a morte de Coleman:

Investigação da tragédia

PUBLICIDADE O prefeito de Las Cruces, Eric Enriquez, expressou condolências à família e aos fãs de “Chuck” Coleman. A polícia estadual do Novo México, a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança em Transportes (NTSB) estão investigando o acidente.

O aeroporto foi temporariamente fechado durante a investigação inicial, permitindo apenas voos agendados e de emergência.

Tom ruise em cena de 'Top Gun: Maverick' Foto: Paramount Pictures/Divulgação

‘Top Gun: Maverick’ tem Tom Cruise como protagonista

Recorde de bilheterias do cinema em 2022, Top Gun: Maverick voltou com seu protagonista, Tom Cruise, que atuou no primeiro filme da saga, o clássico Top Gun: Asas Indomáveis (1986).

Publicidade

As cenas aéreas de Maverick são reais e foram filmadas em alta velocidade por caças americanos.

As cenas nas quais Tom Cruise aparece também não foram feitas em estúdio: a pedido do ator, ele mesmo quis pilotar um dos aviões mais avançados já produzidos nos Estados Unidos. O filme está disponível no streaming Paramount.