‘Pinóquio’, de Guillermo del Toro, triunfa no Annie, o Oscar da animação

O filme Pinóquio, de Guillermo del Toro, foi o grande vencedor da 50ª edição do Annie Awards 2023 com cinco prêmios, incluindo melhor filme e melhor direção. O Annie é conhecido como o Ocar da animação.

O filme do diretor diretor mexicano, baseado no clássico conto de Carlo Collodi, foi indicado em nove categorias e ganhou em melhor filme, melhor direção, melhor desenho de produção, melhor animação de personagens e melhor trilha sonora.

A premiação, que comemorou meio século de existência, voltou a ser realizada presencialmente no Royce Hall da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, após duas edições virtuais devido à pandemia.

O triunfo de Pinóquio no Annie reitera sua posição como o filme de animação favorito da temporada de premiações de 2023, que terá seu ápice em 12 de março, no Oscar.

Guillhermo Del Toro com seu 'Pinóquio' Foto: Netflix

O filme de Del Toro, da Netflix, já foi o vencedor de prêmios como o Globo de Ouro, o BAFTA, o Critics Choice Awards e o prêmio concedido pelo Sindicato de Produtores (Producers Guild Awards), cuja cerimônia foi realizada simultaneamente com o do Annie na noite deste sábado, 25. No entanto, Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp, desponta como o grande rival do cineasta mexicano no cobiçado Oscar, tendo recebido três prêmios em categorias como melhor filme independente, melhor dublagem e melhor escrita.

Gato de Botas: O Último Desejo, que retoma o simpático personagem de Shrek e que é outro indicado ao Oscar, ganhou dois Annie’s nas categorias de melhor storyboard e melhor editorial.

O curta de animação O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, que também concorre ao Oscar, conquistou quatro prêmios e a superprodução de James Cameron Avatar: O Caminho das Águas, levou dois - melhor animação de personagem em um filme live-action e outro para melhores efeitos especiais.

Na televisão, a série adulta Bob’s Burger superou Os Simpsons e Rick and Morty, enquanto a melhor série infantil foi Abominável e a Cidade Invisível.