‘Planeta dos Macacos’ ganhará novo filme em 2027

De acordo com ele, a ideia do estúdio é investir em mais sequências de franquias que já estão consolidadas. “O primeiro passo foi estabelecer essas franquias e encontrar a cadência certa para Avatar, Planeta dos Macacos, Alien e Predador, especificamente”, disse em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Asbell ainda explicou que, com o cronograma das próximas edições de Avatar e novos projetos para Planeta dos Macacos e Predador, o estúdio está focado em organizar as franquias e explorar novas produções originais no mercado.