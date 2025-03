Opinião | Por que ‘Anora’ ganhou o Oscar mesmo não sendo o melhor filme desta safra?

Havia filmes melhores na disputa do Oscar 2025, mas a vitória de Anora, de Sean Baker, de maneira alguma pode ser considerada uma surpresa, ou injusta. Nos últimos 36 anos, desde 1989, apenas uma dezena de filmes vencedores do Producers Guild Award (PGA) deixou de levar também o principal prêmio da Academia de Hollywood.

Anora não venceu apenas como melhor filme – somou também as estatuetas de direção, roteiro e montagem, todas empalmadas por Sean Baker. Um quinto prêmio importante foi o de melhor atriz para Mikey Madison, vencendo o favoritismo de Demi Moore, de A Substância, e a expectativa brasileira de um Oscar para Fernanda Torres.

O produtor Alex Coco, o diretor Sean Baker e a atriz Mikey Madison na cerimônia do Oscar 2025

PUBLICIDADE Mas o Brasil finalmente chegou lá. Quebrou-se o encanto – Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, fez história como o primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar na categoria de melhor produção internacional. Ao receber sua estatueta de melhor diretor, Baker fez um discurso de agradecimento destacando a resistência. Depois da pandemia, os EUA perderam mil salas. Anora foi feito para passar nos cinemas. “Pais, levem seus filhos, formem uma nova geração de cinéfilos”, ele pediu. Ao aceitar o prêmio de melhor filme, o teor do discurso foi outro, em defesa da produção independente. “Esse filme foi feito com pouco dinheiro, mas muito amor.” E a mulher dele, a produtora, disse: “Estamos vivendo um sonho. Sem o empenho da equipe, não teríamos conseguido. Jovens, não desistam de seu sonho. Lutem para contar as histórias que querem”.

Nesse mês e meio decorrido desde o anúncio dos indicados, em janeiro, muita coisa mudou na geografia das preferências. De cara, o francês Emilia Pérez, de Jacques Audiard, saltou na frente com 13 indicações, mas o que parecia uma trajetória vitoriosa começou a complicar-se. Após o o caso Karla Sofía Gascón, com as postagens xenófobas da atriz nas redes sociais, as chances do filme foram minguando. Parecia um daqueles casos – A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, e Gangues de Nova York, de Martin Scorsese – em que os campeões de indicações não levam nada para casa.

Emilia Pérez venceu o Oscar de coadjuvante, Zoe Saldaña, impecável, e Mick Jagger fez uma entrada consagradora no Dolby Theatre, aplaudido de pé ao entregar o Oscar de canção para El Mal, da trilha do filme de Audiard.

Mikey Madison em 'Anora'

O Brutalista, outro candidato fortíssimo, também viu suas chances diminuírem ao perder os prêmios das guilds (sindicatos). Terminou bem na parada, vencendo os troféus de melhor ator, para Adrien Brody, melhor fotografia e trilha.

Justamente as guilds foram sinalizando para o embate de dois filmes, Anora e Conclave, de Edward Berger. Duas produções independentes de focos conflitantes – a prostituta vs. o papa. A desvantagem de Conclave foi que o filme já saiu sem indicação na categoria de direção.

Ralph Fiennes em 'Conclave', de Edward Berger.

Com exceção de dois indicados para melhor filme – Duna 2, de Denis Villeneuve, e Wicked, de Jon M. Chau -, 2025 foi marcado pelo triunfo dos independentes no Oscar. O primeiro triunfo do Brasil, com o menor orçamento entre os dez filmes indicados, e o primeiro da Letônia, na categoria de animação, com Flow, de Gilds Zilbalodis.

A vitória de Anora propiciou uma piada do mestre de cerimônias, Conan O’Brien. No momento em que o presidente Donald Trump flerta com o dirigente russo Vladimir Putin, Anora é sobre a resistência a outra forma de poderio russo.

A dublê de performer e garota de programa de uma casa noturna de Nova York é contratada para ser acompanhante de um garoto mimado, e muito-muito rico. Ele confessa que todo seu dinheiro é do pai. Quem é ele?, Anora, que na verdade é Ani, pergunta. Ele sugere que ela faça uma pesquisa no Google. Um comerciante de armas que ficou trilionário na Rússia pós-comunista.

Armamentos – a conexão é evidente. Putin vive ameaçando com o arsenal russo. O garoto propõe, e Anora aceita. Casam-se. Não demora muito e os pais do falso príncipe encantado estão desembarcado do seu avião particular para anular a união. Ani arrisca-se a perder tudo. Ganha um inesperado apoiador no segurança do ‘marido’, mas é bom não avançar na trama para não dar spoiler.

‘Anora’: Yura Borisov, indicado ao Oscar, ganhou o apelido de ‘Ryan Gosling russo’, mas não entendeu Em definitivo, Anora levou mesmo que talvez houvesse filmes melhores, mais inovadores na forma como O Brutalista, mais tradicionais, mas fortes, como Conclave, mais equilibrados, na forma e no conteúdo, como Ainda Estou Aqui. Anora chegou ao Oscar com a Palma de Ouro que recebeu em Cannes no ano passado, o prêmio do PGA. Que a Liga – o Sindicato – de Produtores da América tenha atribuído seu prêmio a um filme independente é algo significativo. No ano passado, o PGA consagrou Oppenheimer, de Christopher Nolan, um grande diretor – e produtor – que trafega na onda dos blockbusters autorais.

Conscientemente, ou não, a Academia escolheu um conto de fadas perverso atravessado pela política. A Cinderela, artista de strip-tease e prostituta, logo é atropelada pela violência do entorno de seu príncipe. Todos aqueles guarda-costas que irrompem com violência na casa. Instala-se uma nova luta de classes, porque ela vai enfrentar o mundo ao se rebelar contra seu status de mercadoria sexual.

Nessa era de pautas identitárias, Sean Baker e sua mulher produtora não acreditam na separação radical dos sexos. Os gêneros podem dialogar e amparar-se, e isso ocorre quando dois fora da curva no sistema, a prostituta e o guarda-costas, estabelecem sua conexão. Discursos de resistência e contra o ódio A Substância, de Coralie Fargeat, também tenta abordar a questão de gênero – e o etarismo -, mas a diretora exagera no tom e perde-se nas brumas gosmentas do horror. E Anora, apesar de toda diferença, tem a ver com a Eunice Paiva guerreira de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, que luta contra o apagamento de sua família. A prostituta que toma consciência, no instinto, na raça, e a mãe coragem não são a mesma coisa, mas são lutadoras. Contra o poder econômico, o autoritarismo. Ainda Estou Aqui foi parar na capa do The New York Times, no fim de semana, como representação desse Brasil que olha para dentro de si mesmo para criticar a ditadura que tantos, nesses últimos anos, tentaram e ainda tentam recuperar.

Essa ideia de resistência também pode ser detectada na animação Flow e no vencedor do prêmio de documentário, Sem Chão, filmado por cineastas palestinos e israelenses que denunciam a destruição de suas casas, na Cisjordânia, pelo Exército israelense. O filme, por sinal, está tendo dificuldade para encontrar distribuição nos EUA.

Coincidência ou não, o Oscar desses independentes foi na contramão do governo recém iniciado de Donald Trump em seu segundo mandato. Zoe Saldaña dedicou seu prêmio à avó, imigrante dominicana. E Adrien Brody foi outro a discursar contra narrativas de ódio, com base no próprio personagem, o arquiteto húngaro que vive uma verdadeira odisseia na América.

Toda essa conversa preliminar sobre os vencedores do ano ganha um significado especial no Brasil com a vitória de Ainda Estou Aqui. Há tanto tempo o cinema brasileiro perseguia o prêmio da Academia. Ele finalmente foi conquistado. Com a autoestima em alta, Ainda Estou Aqui merece uma nova injeção de público, para que mais brasileiros descubram na tela, com vigor, a história do País.