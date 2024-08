Por que o último pedido de Alain Delon não foi atendido? Entenda

Em 2018, Delon deu uma entrevista à revista francesa Paris Match afirmando o desejo de ser enterrado com Loubo, que era o cachorro favorito dele. “Se eu morrer antes, pediria ao veterinário que partíssemos juntos. Ele vai picá-lo para que ele morra em meus braços. Prefiro isso do que saber que ele poderia morrer no meu túmulo com tanto sofrimento”, declarou.

Porém, a família do ator se recusou a eutanasiar o cão. A fundação de proteção animal de Brigitte Bardot, que era amiga do ator, tranquilizou os fãs e outras entidades que se preocuparam com o destino de Loubo. “Não se preocupem! Muitos de vocês nos enviaram mensagens sobre o futuro do Loubo […]. ‘Ele tem a sua casa e a sua família’, que cuidará dele. É claro que Loubo não será sacrificado”, publicou a fundação no X, antigo Twitter, na terça-feira, 20 de agosto.