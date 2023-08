Por que Ridley Scott escolheu Joaquin Phoenix para o papel de Napoleão de seu novo filme

O diretor de cinema Ridley Scott não teve dúvidas ao escolher Joaquin Phoenix como protagonista do seu próximo filme, Napoleão. Em entrevista à Empire Magazine, Scott revelou que sabia que o papel deveria ser do ator após vê-lo em ação em Coringa. “Estou olhando para Joaquin e dizendo: ‘Este pequeno demônio é Napoleão Bonaparte’. Ele se parece com ele”, destacou.

Diante da sua desenvoltura na trama, Scott optou dar o mesmo tom ao líder francês, no qual considera uma figura “notável” na história. “Ele tem um monte de coisas ruins em seu currículo. Ao mesmo tempo, ele era notável por sua coragem, por sua capacidade e por seu domínio. Ele foi extraordinário”, pontuou.

Joaquin Phoenix protagonizou Coringa, personagem que concedeu o Oscar de Melhor Ator ao astro. Foto: Divulgação / Warner Bros

Não seria a primeira vez que Joaquin Phoenix participa de um dos trabalhos do diretor. O astro também interpretou o personagem Cômodo, o filho do imperador no longa Gladiador. Segundo ele, “foi uma experiência incrível” participar do filme. “Eu era tão jovem. Foi a minha primeira grande produção. Eu realmente ansiava por essa experiência novamente, ou algo semelhante”, disse Phoenix.

Scott revelou ainda que o ator não estava muito confiante em interpretar o imperador francês, e que o ajudou a entender “cena por cena”, “detalhe por detalhe”. “[O filme] é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão e sua rápida e implacável ascensão ao imperador, visto através do prisma de seu relacionamento viciante e muitas vezes volátil com sua esposa e um amor verdadeiro, Josephine”, explicou.

“O filme captura as famosas batalhas de Napoleão, sua ambição implacável e sua impressionante mente estratégica como um extraordinário líder militar e visionário da guerra”, destacou. Phoenix, por sua vez, concorda com as nuances do filme e comenta sobre a sua complexidade. “É um mundo tão complexo. [...] O que buscávamos era algo que capturasse o sentimento desse homem.”