Por que Samuel L. Jackson deu 4,5 kg de abelhas para Scarlett Johansson

O Samuel L. Jackson relembrou, 15 anos depois, a história de um inusitado presente. Ele deu 4,5 quilos de abelhas à atriz Scarlett Johansson e ao ator Ryan Reynolds no casamento dos dois, em 2008. O pacote também incluiu kit completo com roupas de apicultor, como revelou Jackson na última quinta-feira, 20, em entrevista à Vulture.

Ator também comenta sobre experiência de atuar com Ryan Reynolds Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Foi no casamento que Jackson conheceu Reynolds, com quem atuaria posteriormente no filme Dupla Explosiva, lançado em 2017. O ator de Hollywood também comentou sobre como era divertido trabalhar com Ryan Reynolds em Dupla Explosiva. “Ryan é um filho da p... experiente”, disse.

Presente estranho

Jackson conta que teve essa ideia de presente porque Scarlett estava sempre falando sobre a natureza. Então, o ator de Pulp Fiction pediu à sua assistente que comprasse as abelhas e materiais para apicultura. O casal consumiu o mel produzido na colmeia por alguns anos, antes de se separar, segundo Jackson. “E então um dia as abelhas abandonaram a colmeia, ou a rainha, algo assim”, disse à Vulture.

Scarlett Johansson e Ryan Reynolds em 2010 Foto: Gary Hershorn/Reuters

Ryan e Scarlett se separaram em 2011. Em 2012, o ator se casou com a atriz Blake Lively, com quem tem quatro filhos e permanece casado até hoje. Scarlett, por sua vez, foi casada entre 2014 e 2017 com o jornalista Romain Dauriac, pai de sua primeira filha, e desde 2020 é mulher do comediante Colin Jost, com quem tem um filho.