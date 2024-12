Possível último filme de Clint Eastwood, ‘Jurado Nº 2’ já tem data de estreia no streaming; veja

O longa segue um pai de família servindo como jurado em um caso de assassinato. Durante o julgamento, ele é perturbado por um dilema moral que pode influenciar o veredito, inocentando ou condenando a pessoa errada.

Escrito pelo estreante Jonathan A. Abrams, o longa conta com Nicholas Hoult (Renfield) no papel principal. O elenco tem ainda nomes como Toni Collette (Hereditário), JK Simmons (Whiplash), Zoey Deutch (The Politician) e Kiefer Sutherland (24 Horas).