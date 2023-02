Produtores de ‘Rust’ farão documentário sobre Halyna Hutchins, morta com um tiro de Alec Baldwin

EFE - A produtora do filme Rust filmará um documentário sobre a finalização do filme e a vida e obra da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu após um tiro no set de filmagem, informou a imprensa de Hollywood. O documentário tem o apoio do viúvo de Hutchins e será dirigido por Rachel Mason e produzido por Julee Metz. A notícia chega em meio aos processos enfrentados pela diretora do filme, Hannah Gutierrez-Reed, e o ator Alec Baldwin, acusados de homicídio culposo.

Baldwin, de 64 anos, disparou a arma que matou Hutchins. A previsão é que as filmagens do longa-metragem sejam retomadas na primavera, com Bianca Cline como nova diretora de fotografia. Em homenagem a Hutchins, Cline doará o salário a uma instituição de caridade. A produtora confirmou também que Baldwin continuará a desempenhar o papel principal no filme e que a cena em que Hutchins perdeu a vida será reescrita, embora não tenham sido dados mais detalhes.

Alec Baldwin está sendo processado por tiro no set de 'Rust'' Foto: Santa Fe County Sheriff's Office/AFP

Além disso, os produtores Grant Hill (Matrix: Resurrections, 2021) e Stephen Marinaccio (Tráfico de Inocentes, 2012) se juntam à equipe que trabalha em Rust, que também tem como produtor executivo Matthew Hutchins, o viúvo da diretora de fotografia. As filmagens serão retomadas com protocolos de segurança reforçados e uma proibição de quaisquer armas ou munições reais.

Set de 'Rust', em Bonanza Creek Ranch, nos Estados Unidos Foto: Reuters, por Drone

Halyna Hutchins morreu ao ser atingida pelo disparo de um revólver manuseado por Alec Baldwin durante as filmagens de Rust, no condado de Santa Fé, no estado do Novo México, depois de Gutierrez-Reed supostamente ter verificado o revólver e Halls ter entregado a arma como uma “pistola fria”, sem munições vivas.