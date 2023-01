Protagonistas do filme ‘Romeu e Julieta’, de 1968, processam Paramount por cena de nudez

AFP - Os atores que interpretaram dois amantes proibidos em Romeu e Julieta, filme de 1968 dirigido por Franco Zeffirelli, abriram um processo contra a Paramount Pictures por abuso infantil relacionado a uma cena de nudez, informaram seus advogados nesta terça-feira, 3.

Olivia Hussey, então com 15 anos, e Leonard Whiting, com 16, estrelaram a versão ganhadora do Oscar da tragédia escrita por William Shakespeare.

O diretor do filme Franco Zeffirelli ao lado dos atores Olivia Hussey e Leonard Whiting, na estreia do filme em Paris, em 1968 Foto: Eustache Cardenas / AP

Atualmente na casa dos 70 anos, os atores alegam em ação movida na semana passada na cidade americana de Santa Mônica, Califórnia, que a cena de cama que exibe nádegas e seios constitui exploração sexual por parte do estúdio, que eles acusam de distribuir nudez de adolescentes.

Segundo o processo, Zeffirelli, que morreu em 2019, insistiu em que os atores fizessem a cena - usando o argumento de que, sem a mesma, “o filme iria fracassar” -, quando, originalmente, ela deveria ter sido filmada com roupas íntimas cor de pele.

Os atores Leonard Whiting e Olivia Hussey, na Califórnia, em 2018

A ação acusa os responsáveis pelo filme de terem sido “desonestos” e de terem “filmado secretamente menores nus ou parcialmente nus sem o seu consentimento, violando as leis federais e do estado da Califórnia”.

O documento, no qual se exige uma indenização de centenas de milhões de dólares, argumenta que os dois artistas sofrem de problemas emocionais desde que o filme foi lançado, há cinco décadas e meia.

Solomon Gresen, que representa os atores, disse à AFP que o passar dos anos não atenua o dano causado, principalmente porque o filme foi relançado desde então. O estúdio Paramount não respondeu ao contato feito pela AFP.