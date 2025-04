'Psicopata Americano' completa 25 anos em 2025 Foto: Universal Pictures/Divulgação

Inspirado no livro homônimo de Bret Easton Ellis, Psicopata Americano completou 25 anos de seu lançamento nesta segunda-feira, 14. Sucesso de crítica e público, o longa de Mary Harron foi produzido por US$ 7 milhões e arrecadou US$ 34 milhões nas bilheterias, transformando sua equipe e elenco em astros e entrando no imaginário do público.

Christian Bale - Patrick Bateman

Christian Bale foi catapultado para o sucesso com 'Psicopata Americano' Foto: Universal Pictures/Divulgação

Para viver o sádico investidor da bolsa de valores que dá nome ao filme, Mary Harron escalou Christian Bale, um ator britânico até então no segundo escalão de Hollywood. Antes de embarcar na produção, o ator havia chamado a atenção em uma adaptação de Adoráveis Mulheres, em 1994, além de dublar Thomas na animação da Disney Pocahontas.

Em Psicopata Americano, Bale viveu Patrick Bateman, um homem cruel que trabalha como vendedor de ações durante o dia e, de noite, realiza suas fantasias mais profundas e violentas pela cidade de Nova York, matando prostitutas, espancando pessoas sem-teto e atacando colegas de trabalho sem sofrer consequências por seus atos.

O filme serviu como a grande escada de Bale para o estrelato, abrindo caminho para que ele atuasse em blockbusters como Reino de Fogo (2002), exibido muitas vezes em blocos como Tela Quente, e projetos menores, como O Capitão Corelli (2001) e Equilibrium (2002). Em 2004, o ator roubou de vez as atenções do público ao interpretar o insone Trevor Reznik em O Operário, em papel que ficou marcado por sua abrupta mudança física. No ano seguinte, ele se tornou um símbolo da cultura pop ao assumir o papel de Bruce Wayne/Batman em Batman Begins, de Christopher Nolan. O longa do Homem-Morcego foi extremamente elogiado pela crítica e pelo público e transformou Bale em um grande astro em Hollywood. Nos anos seguintes, ele retornaria à pele do herói em O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), além de interpretar um dos protagonistas do suspense O Grande Truque, todos dirigidos por Nolan. Além desses filmes, Bale atuou em sucessos como Os Indomáveis (2007) e Inimigos Públicos (2009). No auge de sua carreira, ele estrelou O Vencedor (2010) ao lado de Mark Wahlberg, vivendo um boxeador fracassado que treina seu irmão mais novo, em atuação que lhe rendeu o primeiro Oscar de sua carreira.

De lá para cá, Bale segue entregando atuações instigantes, tendo sido indicado ao Oscar mais três vezes — por Trapaça (2013), A Grande Aposta (2015) e Vice (2018). Ele ainda retornou ao mundo dos quadrinhos vivendo o vilão Gorr em Thor: Amor e Trovão (2022), além de se mostrar um ator respeitável em produções como Ford vs Ferrari (2019) e Pálido Olho Azul (2022).

Justin Theroux - Timothy Bryce

Justin Theroux fez carreira de destaque na TV americana Foto: Universal Pictures/Divulgação

Colega e amigo de Bateman, o investidor Timothy Bryce foi interpretado por Justin Theroux, então conhecido por Mulholland Drive (1999) e pequenas participações em Sex and the City. Bryce era um dos muitos investidores que faziam aflorar os sentimentos mais sombrios do protagonista, fazendo parte de um grupo de gananciosos e egocêntricos que comanda Wall Street.

Ainda no começo dos anos 2000, Theroux acumulou papeis de destaque no cinema e na TV, vivendo um cômico vilão em Zoolander (2001), atuando ao lado de Bob Odenkirk na série The District e tendo papel de destaque em A Sete Palmos. Ele também fez participações esporádicas na comédia de sucesso Parks and Recreation.

Seu principal sucesso, no entanto, veio em 2014, com a série The Leftovers, da HBO. Na produção, ele viveu um chefe de polícia que tentava manter um senso de normalidade após o desaparecimento repentino de 2% da população da Terra. Com o fim da série, em 2017, ele voltou a aparecer com mais frequência nos cinemas, atuando em Meu Ex É um Espião (2018), Suprema (2018), Bumblebee (2018) e A Dama e o Vagabundo (2019), filme que marcou o lançamento do Disney+.

Mais recentemente, Theroux trabalhou em Os Fantasmas Ainda Se Divertem (2024), sequência do sucesso de 1988, e na série A Dona da Bola, sobre uma mulher que se torna presidente de uma grande franquia da NBA.

Jared Leto - Paul Allen

Jared Leto já era conhecido quando estrelou 'Psicopata Americano' Foto: Universal Pictures/Divulgação

PUBLICIDADE Quando apareceu como Paul Allen, investidor que é assassinado por Bateman em um dos momentos mais marcantes de Psicopata Americano, Jared Leto já tinha duas carreiras de respeito. Em Hollywood, ele havia trabalhado na série Minha Vida de Cão, Tempos de Rebeldia (1996), Clube da Luta (1999) e Garota Interrompida (1999), além de comandar a banda de sucesso 30 Seconds to Mars. Mas foi nos anos seguintes que o ator e músico roubou os holofotes. Logo depois de Psicopata Americano, Leto estrelou o elogiado drama Réquiem Para um Sonho (2000), O Quarto do Pânico (2002), Alexandre (2004), O Senhor das Armas (2005) e Sr. Ninguém (2009), engatando uma sequência de sucessos que o estabeleceram como mais do que um rostinho bonito da indústria. Seu maior papel veio em 2013, com Clube de Compras Dallas, em que viveu uma travesti lidando com AIDS. Sua atuação no filme de Jean-Marc Vallée lhe rendeu sua primeira indicação e vitória no Oscar. Agora premiado, Leto se tornou um nome constante em grandes blockbusters nos anos seguintes — embora com níveis diferentes de sucesso. Primeiro, ele viveu o clássico vilão dos quadrinhos, o Coringa, em Esquadrão Suicida (2016), mas foi muito criticado por seu retrato exagerado. Em 2017, ele assumiu a pele de outro antagonista, desta vez o inventor bilionário Niander Wallace, de Blade Runner 2049 (2017).

Nos últimos anos, Leto seguiu sua carreira de altos — Os Pequenos Vestígios (2021) — e baixos — Morbius (2022) —, tendo inclusive trabalhado com Ridley Scott no divisivo Casa Gucci (2021). O ator agora se prepara para o lançamento de Tron: Ares, que chega aos cinemas em 9 de outubro de 2025, e Mestres do Universo, que estreia em 2026.

Reese Witherspoon - Evelyn Williams

Reese Witherspoon emendou 'Psicopata Americano' com participações em 'Friends' e o sucesso 'Legalmente Loira' Foto: Universal Pictures/Divulgação

Os anos seguintes passaram a ser de altos e baixos para a atriz. Por um lado, ela lançou sucessos como E Se Fosse Verdade (2005), Livre (2014) e Vício Inerente (2014), mas também estrelou fracassos como Guerra É Guerra (2012), Belas e Perseguidas (2015) e Uma Dobra no Tempo (2018). Sua carreira, no entanto, teve uma nova guinada graças a séries como Big Little Lies, Pequenos Incêndios Por Toda Parte e The Morning Show, que restabeleceram Witherspoon como um dos grandes nomes da indústria.

Agora, Witherspoon se prepara para filmar Legalmente Loira 3, que ela também produz, e para os retornos de Big Little Lies e The Morning Show, que voltarão para novas temporadas nos próximos anos.

Willem Dafoe - Detetive Donald Kimball

Willem Dafoe viveu detetive particular em 'Psicopata Americano' Foto: Universal Pictures/Divulgação

De todo o elenco de Psicopata Americano, Willem Dafoe era o nome mais conhecido. Além de Platoon (1986) — que inclusive lhe rendeu uma indicação ao Oscar — e A Última Tentação de Cristo (1988), o ator já havia se estabelecido em Hollywood com filmes como Tão Longe, Tão Perto (1993), O Paciente Inglês (1996) e Santos Justiceiros (1999). Então com 45 anos, ele foi chamado para viver Donald Kimball, um detetive particular que investigava o desaparecimento de Paul Allen (Leto).

Dafoe nunca deixou os holofotes de Hollywood, tornando-se icônico para toda uma geração ao viver Norman Osborn/Duende Verde nos três filmes do Homem-Aranha dirigidos por Sam Raimi, lançados entre 2002 e 2007 — ele voltou ao papel em 2021, em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Ele também estabeleceu uma longa parceria com o aclamado diretor Wes Anderson, atuando em A Vida Marinha de Steve Zissou (2004), O Fantástico Senhor Raposo (2009), O Grande Hotel Budapeste (2014), A Crônica Francesa (2021) e Asteroid City (2023).

Nestes últimos 25 anos, Dafoe alternou entre grandes blockbusters, como Aquaman (2018) e John Wick: De Volta ao Jogo (2014), e projetos mais artísticos, como Ninfomaníaca: Volume 2 (2013), O Farol (2019) e o indicado ao Oscar Pobres Criaturas (2023).

Nesse meio tempo, ele ainda acumulou mais três indicações ao Oscar, por A Sombra do Vampiro (2000), Projeto Flórida (2018) e No Portal da Eternidade (2019). Só em 2024, ele ainda estrelou quatro novos filmes: Tipos de Gentileza, dirigido por Yorgos Lanthimos, Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, de Tim Burton, Saturday Night: A Noite que Mudou a Comédia, de Jason Reitman, e Nosferatu, de Robert Eggers.

Mary Harron - diretora e roteirista

A diretora Mary Harron e Christian Bale nos bastidores de 'Psicopata Americano' Foto: Universal Pictures/Divulgação

A carreira de Mary Harron ainda estava no começo quando ela assumiu o comando de Psicopata Americano. A diretora havia trabalhado em episódios das séries Oz e Homicídio, além do filme Um Tiro para Andy Warhol (1996). Ela entrou para a produção após David Cronenberg deixar o projeto, substituindo o então protagonista Brad Pitt por Christian Bale.

O sucesso de Psicopata Americano, no entanto, não resultou em grandes projetos para Harron, que, com exceção do elogiado Bettie Page (2005), voltou a trabalhar esporadicamente em séries de TV, como The L Word, A Sete Palmos, Seis Graus de Separação, Constantine e The Following. Seu trabalho mais evidente nestes últimos 25 anos foi na minissérie Alias Grace, em que ela dirigiu os seis episódios produzidos.

No cinema, Harron dirigiu os controversos As Discípulas de Charles Mason (2018) e Dalíland (2022).