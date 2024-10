‘Psicopata Americano’ ganhará nova versão com diretor italiano Luca Guadagnino, de ‘Rivais’

Um novo filme de Psicopata Americano está em desenvolvimento pela Lionsgate Pictures e será dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, de Rivais (2024) e Me Chame Pelo Seu Nome (2017). O anúncio foi feito na sexta-feira, 19.

A trama, uma adaptação do livro homônimo de Bret Easton Ellis, publicado em 1991, ganhou sua primeira versão para o cinema em 2000, com o ator Christian Bale no papel principal.

Christian Bale estrelou 'Psicopata Americano' (2000), adaptação do livro homônimo, que ganhará versão renovada nas mãos do diretor Luca Guadagnino. Foto: Divulgação/Universal Studios

PUBLICIDADE De acordo com o Deadline, a nova produção não deve ser um remake do filme, mas sim outra adaptação do livro, com uma visão renovada. O roteiro será assinado por Scott Z. Burns, conhecido por filmes como O Relatório (2019), Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) e Contágio (2011). “Luca é um artista brilhante e o visionário perfeito para criar uma interpretação totalmente nova desta IP (propriedade intelectual) potente e clássica”, afirmou a Lionsgate em comunicado.

O filme de 2000 acompanha o executivo Patrick Bateman (Christian Bale) na Nova York dos anos 1980. Rico, ambicioso e atraente, ele leva uma vida dupla e, de noite, se revela um assassino terrível. Também estão no elenco os atores Jared Leto, Willem Dafoe, Guinevere Turner, Chloë Sevigny e Reese Witherspoon.

Atualmente, Guadagnino está divulgando seu novo filme, Queer, em festivais de cinema. O longa, que foi exibido e ovacionado no Festival de Veneza em setembro, é protagonizado por Daniel Craig e conta com ator brasileiro no elenco.