‘Público virou coautor do filme’, diz Walter Salles após ganhar Oscar por ‘Ainda Estou Aqui’

Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, fez história no cinema brasileiro ao vencer o primeiro Oscar da história do País na noite deste domingo, 2, no teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A conquista veio na categoria de Melhor Filme Internacional.

Walter Salles posa com seu Oscar de Melhor Filme Internacional Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

PUBLICIDADE Falando a jornalistas após receber a estatueta, o cineasta creditou parte do sucesso do longa ao público brasileiro, dando destaque aos mais de 5 milhões de compatriotas que foram assistir à produção nos cinemas. “O público brasileiro virou coautor no filme”, disse, citando como a repercussão da obra foi notada na mídia. “O que aconteceu no Brasil foi retratado por jornais, e perceberam que havia um filme quebrando as barreiras da polarização política no Brasil e oferecendo uma reflexão”, completou.

Walter Salles ressaltou que o prêmio da Academia não é um reconhecimento apenas a Ainda Estou Aqui. “Acho que é uma cultura reconhecida, não só o filme. É a forma como fazemos cinema no Brasil sendo reconhecida; é a literatura brasileira reconhecida, por meio do livro que o Marcelo Rubens Paiva escreveu; é a música brasileira reconhecida, já que o filme é levado por Caetano Veloso, Gal Costa, Erasmo Carlos, todos esses cantores extraordinários”.

“Isso ajuda muito o cinema independente, também, porque essa notícia vai se espalhar e pode abrir mais oportunidades para esses filmes”, continuou.

Por que Ainda Estou Aqui repercutiu internacionalmente

Questionado por uma jornalista portuguesa sobre o que fez o filme ressoar em outros países, Salles citou dois motivos. O primeiro é o tema do luto: “Esse filme é sobre perda, como você lida com a perda, e também sobre como você luta contra a injustiça. Essa mulher, Eunice Paiva, tinha a possibilidade se se dobrar, mas abraçou a vida. No fim das contas, é um filme sobre isso”

Walter citou ainda as circunstâncias políticas presentes. “A democracia está ficando muito frágil no mundo todo. Nunca pensei que ela poderia estar tão frágil, mesmo neste país. O que aconteceu no passado no Brasil parece estar muito próximo no presente”, disse, lembrando que Eunice Paiva articulou “uma resistência baseada no afeto, na ideia de sorrir”.

O diretor, inclusive, fez uma bela homenagem a Eunice. “Uma mulher excepcional é a protagonista dessa história, e acredito que ela ainda está nos guiando. Não é só o filme, é Eunice nos protegendo.”

Ele dedicou a vitória a ela e também às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que a interpretam em Ainda Estou Aqui. “São duas atrizes extraordinárias nos mostrando, através da arte, que resistir é importante. E elas fizeram isso.”