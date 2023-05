Na semana da ‘Pequena Sereia’, veja animações que viraram live-action, de ‘Rei Leão’ a ‘Aladdin’

Mais uma animação da Disney ganha um live-action nos cinemas a partir desta quinta-feira, 25. Estrelado por Halle Bailey, A Pequena Sereia chega aos cinemas brasileiros dando vida a uma das princesas mais queridas da companhia, Ariel.

Na última década, os estúdios de animação apostaram com força em live-actions de desenhos queridos pelo público. Princesas como Bela, Cinderela e Mulan e personagens como Cruella, Simba e Dumbo já ganharam versões feitas por computadores ou por atores da vida real.

Live-action de 'A Pequena Sereia' estreia nesta quinta-feira, 25. Foto: Walt Disney Studios/Divulgação

Algumas animações, porém, ainda não ganharam um novo filme especial para chamar de seu. Relembre os live-actions lançados recentemente pela Disney e veja quais desenhos fariam sucesso com uma versão da realidade.





Quais filmes da Disney já ganharam versão em live-action?

Alice no País das Maravilhas (2010)

Continua após a publicidade

Em 2010, a história de Alice no País das Maravilhas ganhou uma versão especial pelas mãos de Tim Burton. O longa traz a protagonista na juventude, retornando ao mundo que havia visitado enquanto era criança. O live-action contou com nomes como Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Johnny Depp e Anne Hathaway no elenco. Alice no País das Maravilhas está disponível no Disney+.





Malévola (2014)

Quatro anos depois, foi a vez do clássico A Bela Adormecida ganhar uma versão da vida real. Os estúdios, porém, escolheram focar a trama na história não contada da vilã do conto de fadas: Malévola. Interpretada por Angelina Jolie, o longa mostra os motivos que levaram a antagonista a colocar uma maldição na princesa Aurora, vivida por Elle Fanning. O longa também está no Disney+.





Continua após a publicidade

Cinderela (2015)

O clássico Cinderela também ganhou uma versão em live-action em 2015. A trama resolveu seguir à risca a história da animação, com a protagonista tendo que lidar com uma família cruel e invejosa após a morte do pai. Ella, o nome da princesa, foi interpretada pela atriz Lily James. O filme pode ser encontrado no Disney+.





Mogli: O Menino Lobo (2016)

Em 2016, os estúdios escolheram criar um novo filme para a animação Mogli: O Menino Lobo. O longa misturou atores da vida real com computação gráfica para contar a história do menino criado por uma família de lobos. Mogli foi interpretado por Neel Sethi, enquanto personagens como o tigre Shere Khan, a pantera Bagheera e o urso Balu foram dublados por Idris Elba, Ben Kingsley e Bill Murray, respectivamente. O live-action está no Disney+.

Continua após a publicidade





A Bela e a Fera (2017)

Um dos live-actions mais queridos pelo público, A Bela e a Fera chegou aos cinemas em 2017. O filme chamou a atenção por trazer força à protagonista, interpretada por Emma Watson, e dar foco à inteligência e independência características da personagem. O longa também destacou um personagem homossexual, LeFou, o que fez com que fosse censurado em alguns locais nos Estados Unidos. A Bela e a Fera pode ser assistido no Disney+.





O Rei Leão (2019)

Continua após a publicidade

Talvez devido ao sucesso de A Bela e a Fera, a Disney viveu uma “febre” de live-actions em 2019. Dentre as animações que ganharam novas versões, está O Rei Leão. O longa usou computação gráfica para dar vida aos personagens e convocou grandes nomes para assumir a dublagem, como James Earl Jones, Donald Glover e Beyoncé. Na dublagem brasileira, Ícaro Silva e Iza dão voz a Simba e Nala adultos. O filme também é encontrado no Disney+.





Aladdin (2019)

Em 2019, também foi a vez de Aladdin chegar aos cinemas. No longa, o protagonista é interpretado por Mena Massoud, enquanto seu par romântico, a princesa Jasmine, é vivida por Naomi Scott. O filme também trouxe o ator Will Smith como o Gênio. Ele pode ser assistido no Disney+.





Dumbo (2019)

Continua após a publicidade

O diretor Tim Burton também foi responsável pelo live-action de Dumbo em 2019. Na história, uma ex-estrela de circo que retorna da guerra, Holt Farrier, vivido por Colin Farrell, precisa cuidar de um elefante recém-nascido. As orelhas do animal o fazem ser motivo de piadas, mas Holt logo descobre que o pequeno elefante pode voar. Dumbo está disponível no Disney+.





A Dama e o Vagabundo (2019)

A clássica animação de 1955 ganhou uma nova versão em 2019. O longa foi lançado diretamente no Disney+ para comemorar o lançamento do serviço de streaming, que só chegaria ao Brasil em 2020. A Dama e o Vagabundo usou cães de verdade para dar vida aos personagens. Monte, que interpretou Vagabundo, foi resgatado de um abrigo no México, onde corria o risco de ser morto.





Continua após a publicidade

Mulan (2020)

Mulan teve o lançamento adiado por quase seis meses devido à pandemia da covid-19, mas chegou à plataforma do Disney+ em 2020. As refilmagens chegaram a ser alvo de protestos por ativistas pró-democracia, já que o longa foi filmado parcialmente na região de Xinjiang e a atriz principal, Liu Yifei, expressou apoio à polícia de Hong Kong. Mulan seguiu a trama da animação original, mostrando a protagonista tomando o lugar do pai doente em meio a uma guerra.





Cruella (2021)

Em 2021, foi a vez de mais uma vilã icônica das animações ganhar um filme focado em sua história. Cruella, da clássica animação 101 Dálmatas, teve uma versão mais aprofundada interpretada por Emma Stone. O longa, que também teve Emma Thompson nos papéis principais, foi elogiado por conta dos figurinos.





Pinóquio (2022)

O personagem Pinóquio teve seu live-action em 2022. Os estúdios escolheram criar o protagonista com computação gráfica, dublado por Benjamin Evan Ainsworth, no longa que teve o ator Tom Hanks como Gepeto. O filme está disponível no Disney+.





Peter Pan & Wendy (2023)

A história de Peter Pan foi o último live-action lançado pelos estúdios. Disponibilizado diretamente no Disney+, o longa focou na história do protagonista e também da personagem Wendy, a jovem que conhece o menino que se recusa a crescer. Nomes como Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson e Yara Shahidi estão no elenco.





Quais animações mereceriam um live-action?

A Princesa e o Sapo (2009)

Em 2009, a Disney apresentou uma nova princesa para o grupo das protagonistas da Disney: Tiana. A trama inverteu a história clássica de A Princesa e o Sapo, com Tiana se tornando uma sapinha após beijar o sapo Naveen. Com uma trilha sonora recheada de jazz e blues, a animação faria sucesso como um live-action.





Frozen (2013)

Frozen chegou aos cinemas em 2013 e logo se tornou um dos maiores fenômenos da Disney. A história de Anna e Elsa, princesas que se tornaram algumas das mais queridas do público infantil, arrecadou US$ 1,2 bilhão no mundo todo – equivalente a R$ 5,9 bilhões na cotação atual – e ganhou uma continuação em 2020.





Aristogatas (1970)

Um dos maiores clássicos da Disney, Aristogatas, de 1970, apresentou personagens marcantes dos estúdios, como a gatinha Marie. Na história, uma milionária francesa pretende deixar sua fortuna para uma família de gatos. Um mordomo, porém, resolve abandonar os animais no interior do país para se beneficiar da herança. Os protagonistas, então, encontram Thomas O’Malley, um gato de rua que os ajuda a voltar para casa.





Toy Story (1995)

Apesar de ser da Pixar, a trama de Toy Story mereceria uma versão em live-action. O longa marcou a história dos estúdios e inovou o modo de fazer animações. Toy Story 3 e Toy Story 4 ganharam o prêmio de Melhor Animação no Oscar. Recentemente, Buzz, o astronauta que deu origem ao brinquedo Buzz Lightyear, ganhou um filme dedicado à sua história, Lightyear.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais