Quais os 15 filmes mais esperados de 2024? Veja datas e detalhes de ‘Duna 2′, novo ‘Coringa’ e mais

Agora que a febre de super-heróis que tomou conta da cultura cinematográfica nos últimos 15 anos dá sinais de, enfim, estar cedendo e chegando lenta e dolorosamente ao fim, a natureza parece voltar a nascer no cinema. E a safra promissora de produções que deve chegar às salas em 2024 é prova disso. Seria impossível incluir todas elas aqui, mas o Estadão propõe abaixo uma lista das 15 mais aguardadas pelos mais diversos públicos.

Optando por saltar os muitos concorrentes ao Oscar que devem estrear em janeiro e fevereiro (e que já estão nessa lista), o nosso preview dá uma olhada no que de mais interessante o cinema deve oferecer neste ano — de Duna - Parte 2 a Grande Sertão, e de Furiosa a Lady Gaga como Arlequina e Angelina Jolie como Maria Callas. Nature is healing. Viva o cinema.

'Duna 2', 'Coringa - Folie à Deux' e 'Furiosa' são alguns dos títulos mais esparados do cinema em 2024 Foto: Warner/Divulgação

Duna - Parte 2

Originalmente previsto para o fim de 2023, a segunda parte da adaptação do clássico da ficção científica escrito por Frank Herbert foi adiada para o início de 2024 devido à greve do Sindicato dos Atores de Hollywood. A Warner lançou um trailer bombástico, colocando em primeiro plano o romance entre o protagonista Paul Atraides (Timothée Chalamet) e a jovem Chani (Zendaya, que mal apareceu no primeiro filme), além do novo vilão Feyd-Rautha Harknonnen, interpretado pelo Austin Butler, de Elvis. O diretor Denis Villeneuve que, ao lado de Christopher Nolan, é um dos únicos cineastas capazes de conferir alguma personalidade e vigor cinematográfico a esse tipo de blockbuster contemporâneo, já tem o roteiro pronto para um terceiro capítulo da saga.

Estreia: 29 de fevereiro de 2024, no Brasil

Rivais

Por falar em Zendaya, outro filme da jovem estrela adiado para 2024 foi este Rivais, do cineasta italiano Luca Guadagnino, originalmente previsto como o longa de abertura do último Festival de Veneza. Na trama, a atriz vive uma promissora jogadora de tênis que, após uma lesão, torna-se treinadora do marido (Mike Faist, de Amor, Sublime Amor) e vive um triângulo amoroso com ele e seu maior adversário (Josh O’Connor, o jovem príncipe Charles de The Crown), amigo deles desde a adolescência. Faixa-bônus: com o adiamento do longa, Guadagnino pode ter dois filmes no circuito em 2024, já que ele se encontra na pós-produção de Queer, adaptação do clássico romance de William S. Burroughs, que traz Daniel Craig como um expatriado norte-americano no México apaixonado por um homem mais novo (Drew Starkey, de Outer Banks).

Estreia: 25 de abril, no Brasil

Furiosa

Considerado por muitos o melhor filme de ação do século 21 e um dos melhores longas das últimas décadas, Mad Max: Estrada da Fúria ganha uma continuação pelas mãos do veterano cineasta George Miller. O novo capítulo narra as origens da personagem-título, trazendo a atriz Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) no papel da guerreira interpretada no longa anterior por Charlize Theron. O elenco conta ainda com o “Thor” Chris Hemsworth, e o trailer promete mais sequências inacreditáveis de ação e espetáculo visual.

Estreia: 23 de maio, no Brasil (provavelmente logo após uma première mundial em Cannes)

Gladiador 2

Ainda na categoria “sequência de épicos de ação oscarizados”, o (já) clássico que rendeu ao cineasta Ridley Scott o Oscar de melhor filme em 2001 finalmente ganha uma continuação. A produção será estrelada pelo queridinho Paul Mescal (Aftersun), no papel do filho do protagonista Maximus, interpretado por Russell Crowe no original. O elenco de astros conta ainda com Denzel Washington e (o outro queridinho) Pedro Pascal. As filmagens da dobradinha Mescal&Pascal foram interrompidas pela greve dos atores, então é incerto se a produção ficará pronta a tempo – mas, por enquanto, a Paramount mantém a previsão de estreia do longa para novembro deste ano.

Estreia: 21 de novembro de 2024, no Brasil

Coringa - Folie à Deux

E se você ainda não cansou de sequências, segure mais esta. Joaquin Phoenix volta ao papel que lhe rendeu o Oscar em Coringa – Folie à Deux, desta vez acompanhado da diva Lady Gaga, como a sua Arlequina. A direção continua nas mãos do cineasta Todd Phillips, que coassina o roteiro com Scott Silver (também do longa original), e o bom elenco conta ainda com os nomes de Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson.

Estreia: 3 de outubro, no Brasil

Grande Sertão

Da literatura pulp norte-americana a um dos maiores clássicos da brasileira. Sem dirigir um longa desde O Bem Amado, em 2010, o cineasta Guel Arraes retorna às telas com a adaptação da obra-prima de Guimarães Rosa, estrelada por sua filha, Luisa Arraes, ao lado de Caio Blat e Rodrigo Lombardi. O roteiro é assinado pelo próprio Arraes, junto com o mestre Jorge Furtado. Grande Sertão estreou mundialmente no Tallinn Black Nights Film Festival, na Estônia, onde rendeu o prêmio de melhor direção a Arraes.

Estreia: 30 de maio, no Brasil

Guerra Civil

E tem Brasil também na gringa. Investindo na carreira internacional, o ator Wagner Moura tem seu primeiro grande protagonista em uma produção norte-americana no novo filme do cineasta Alex Garland (dos aclamados Ex Machina e Aniquilação). No longa, o ator tenta sobreviver a uma guerra civil pós-apocalíptica nos EUA, causada pela atual polarização política que divide o país, ao lado de uma fotojornalista vivida por Kirsten Dunst (Ataque dos Cães). O elenco conta ainda com Nick Offerman, Cailee Spaeny e Jesse Plemons.

Estreia: 25 de abril, no Brasil

Homem com H

E tem mais Brasil. Um dos nomes mais importantes da música brasileira, Ney Matogrosso ganhará uma cinebiografia pelas mãos do talentoso cineasta Esmir Filho (Os Famosos e os Duendes da Morte) e protagonizada pelo ator Jesuíta Barbosa. Com previsão de início das filmagens para fevereiro de 2024, o longa contou com a participação do próprio Ney no processo de desenvolvimento do roteiro e transitará entre diferentes fases da carreira do cantor, passando por sua infância, adolescência, vida adulta e maturidade. Não se sabe muito mais sobre os detalhes da produção ou outros nomes do elenco, e a Paris não anunciou nenhuma data oficial, mas o portal FilmeB prevê a estreia do filme para o fim de outubro, logo após o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo.

Estreia: 31 de outubro (previsão)

Back to Black

Outro ícone da música pop que ganhará as telas em 2024 é a saudosa Amy Winehouse. Uma das histórias mais trágicas da música do século 21, a cantora será vivida pela atriz inglesa Marisa Abela (do seriado Industry, da HBO) na cinebiografia dirigida pela cineasta Sam Taylor-Johnson – que cometeu o primeiro Cinquenta Tons de Cinza, mas também o bom Nowhere Boy, sobre a adolescência de John Lennon. A produção conta com o apoio da família Winehouse, com quem Amy tinha uma relação no mínimo contenciosa, então o resultado final é imprevisível. O elenco traz ainda Jack O’Connell (O Amante de Lady Chatterley) como o boy lixo Blake Fielder-Civil, objeto de boa parte das letras do clássico álbum Back to Black, além da ótima Lesley Manville (Trama Fantasma).

Marisa Abela é Amy Winehouse no filme 'Back to Black', do diretor Sam Taylor-Johnson Foto: Focus features/Divulgação

Estreia: 12 de abril, no Reino Unido

The End

Passemos agora para o universo dos grandes festivais porque nem só de blockbusters e cinebiografias vive o cinema. Responsável por um dos melhores documentários do século 21, o impactante O Ato de Matar, o cineasta inglês Joshua Oppenheimer faz sua estreia na ficção em The End, acompanhado de ninguém menos que a atriz Tilda Swinton. Pouco se sabe sobre a produção, apenas que se trata de um musical inspirado nos clássicos de Hollywood dos anos 1940 e 50, e aparentemente Swinton será a matriarca da última família humana na Terra, ao lado do ótimo Michael Shannon (George & Tammy) e de George McKay (1917). Dado o pedigree do filme, é bem provável que ele apareça na competitiva oficial em Cannes, ou algo nesse nível.

Estreia: sem previsão.

Emmanuelle

Você não leu errado. Lembra daquela cinessérie? Um clássico do Cine Privé? Que sua mãe não deixava, mas você via escondido? Pois é: ela foi baseada numa série de livros escritos pela autora Emmanuelle Arsan, que serão novamente adaptados pela cineasta francesa Audrey Diwan, vencedora do Leão de Ouro em Veneza em 2021 pelo ótimo O Acontecimento, fazendo sua estreia em língua inglesa. Com Diwan indo de Annie Ernaux a Arsan, espere uma abordagem feminista do clássico do erotismo soft core, com locações em Paris e Hong Kong. Para completar o pedigree da produção, a personagem-título será vivida pela atriz Noémie Merlant (Retrato de uma Jovem em Chamas) e o elenco também terá ninguém menos do que Naomi Watts. Uma estreia em Veneza é provável.

Estreia: sem previsão.

Mickey 17

E tem mais cineasta premiado. Para muitos cinéfilos de carteirinha, este deve ser o filme mais aguardado de 2024: depois de escrever seu nome na história do cinema com o fenômeno Parasita em 2019, o diretor sul-coreano Bong Joon-Ho finalmente retorna às telas com este Mickey 17. Ficção científica em língua inglesa, o filme é protagonizado por um funcionário “descartável” (vivido por Robert Pattinson, novo queridinho dos autores contemporâneos) numa expedição que pretende colonizar um planeta congelado. O ótimo elenco conta ainda com Mark Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun e Naomi Ackie. Apesar de rumores de que a estreia deve ser adiada devido ao grande volume de efeitos especiais da produção, o longa deve estrear ainda este ano, provavelmente em Cannes ou Veneza.

Robert Pattinson em cena de 'Mickey 17' Foto: Warner/Divulgação

Estreia: 28 de março, no Brasil (previsão, mas deve adiar)

Blitz

Depois de uma passagem pela TV (com a excelente minissérie Small Axe) e pelo documentário (com as 4h sobre a ocupação nazista em Amsterdã de Occupied City), o cineasta inglês Steve McQueen (vencedor do Oscar por 12 Anos de Escravidão) retorna ao longa-metragem de ficção com Blitz. A trama acompanha um grupo de personagens londrinos durante os fortes bombardeios alemães na Segunda Guerra. O elenco conta com três dos melhores atores britânicos da atualidade: Saoirse Ronan (Lady Bird e Adoráveis Mulheres), Harris Dickinson (Triângulo da Tristeza) e Stephen Graham (O Irlandês). A produção ainda não tem previsão de estreia, mas a distribuição é da Apple TV+, que deve fazer do filme um dos seus principais concorrentes à temporada de premiações no fim do ano.

Estreia: sem previsão.

Megalopolis

Nem só de jovens nomes vive o cinema. Depois de muita confusão – houve boatos de que toda a equipe de direção de arte teria se demitido devido ao caos na produção –, o novo filme do veterano Francis Ford Coppola deve finalmente chegar às telas em 2024. Escrito, dirigido e financiado pelo próprio cineasta, o longa é protagonizado por um arquiteto (Adam Driver) que pretende reconstruir uma réplica utópica da cidade de Nova York após um desastre catastrófico. O vasto elenco conta ainda com Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Forest Whitaker, Aubrey Plaza e Jason Schwartzman (sobrinho de Coppola). É provável que um grande festival, como Cannes ou Veneza, queira estrear o longa quando ele estiver pronto, mesmo que fora de competição.

Estreia: sem previsão.

Maria

Encerrando sua trilogia de melodramas sobre grandes mulheres, após os excelentes Jackie e Spencer, o cineasta chileno Pablo Larraín retrata a grande Maria Callas, vivida por ninguém menos que Angelina Jolie. O roteiro sobre a vida de uma das mais conhecidas e reverenciadas cantoras de ópera da história foi escrito por Steven Knight (o mesmo de Spencer), e o elenco conta ainda com Pierfrancesco Favino (Nostalgia), Valeria Golino (Retrato de uma Jovem em Chamas) e Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães). Depois de Jackie e O Conde, o filme mais recente de Larraín, terem saído do Lido com o Leão de melhor roteiro, é provável que a produção estreie no Festival de Veneza.

Angelina Jolie interpreeta a lenda Maria Callas no longa 'Maria', de Pablo Larraín Foto: Fábula Pictures/Divulgação