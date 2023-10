Que Martin Scorsese é um monstro do cinema e um dos mais prolíficos diretores da sétima arte ninguém discorda. Do topo dos 80 anos e com quase 30 filmes na carreira, o cineasta continua produzindo - e não quer parar. Mas quais foram as melhores e piores realizações nesse período?

O Estadão convidou críticos de cinema para indicar os três melhores títulos da filmografia do mestre e dizer qual é o pior filme já feitos por ele. Algumas opiniões foram conflitantes, outras chegaram a empatar e teve até quem se recusou a apontar algo ruim feito por ele.

Veja abaixo a seleção de cada um e as justificativas para os votos.

O diretor Martin Scorsese acaba de lançar novo filme 'Assassinos da Lua das Flores', aos 80 anos, e não pretende parar de filmar Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Bruno Carmelo

Melhores filmes

Taxi Driver (1976): Uma das obras-primas mais impressionantes do cinema. Uma conjunção excepcional de grandes atuações, direção precisa e texto afiado na investigação das origens e manifestações da violência nos Estados Unidos. Touro Indomável (1980): Talvez seja a experiência mais formalista e rebuscada de Scorsese na direção. Novamente, ele utiliza seus personagens ambíguos enquanto sintomas de uma sociedade fracassada. Alice Não Mora Mais Aqui (1974): O diretor já demonstrava, em início de carreira, uma belíssima compreensão da psicologia de personagens. Ellen Burstyn comprova seu imenso talento no papel principal.

Pior filme

Ilha do Medo (2010). Este ainda é um suspense bastante respeitável, que muitos diretores adorariam ter no currículo. Para Scorsese, fica abaixo de sua habitual complexidade na construção de personagens e uso de efeitos visuais. O roteiro, no qual não teve ingerência, certamente não ajuda muito.

Daniel Oliveira

Melhores filmes

Taxi Driver (1976): Um estudo sobre masculinidade tóxica e cultura incel antes desses termos existirem ou se tornarem de uso comum. Nova York é como se um parque de diversões inteiro se transformasse num enorme trem fantasma, cheio de horror e violência, e Travis Bickle é um de seus passageiros até descer do trem e se juntar ao espetáculo sanguinário. Depois de horas: Scorsese nunca pareceu ter se divertido tanto fazendo um filme como nessa maravilhosa comédia nonsense, quase surreal, em que Nova York revela o que realmente é: uma selva de animais urbanos em viagens lisérgicas se chocando uns com os outros e provocando pequenos cataclismos que reverberam, impactando e reconfigurando o universo ao seu redor. Ilha do Medo (2010): Um exercício de gênero envolvente e único na carreira do diretor, em que Scorsese se permite sair da caixinha e flertar com o terror numa trama em que toda a capacidade do cineasta de construir um mundo conforme a visão de seu protagonista opera em função de um melodrama que talvez carregue o maior pathos da sua filmografia.

Pior filme

Não sei se Scorsese chegou a fazer um filme realmente ruim, então vou roubar e eleger Vinyl, uma série horrorosa que ele produziu e dirigiu o piloto para a HBO, em que nada funciona, o protagonista é insuportável, a trama é quase inexistente, e todos os floreios do estilo do diretor tentam esconder esse desastre narrativo.

Luiz Carlos Merten

Melhores filmes

Depois de Horas (1985): O ‘meu’ Scorsese. A busca de um homem por um lugar, uma mulher, vira pesadelo noturno. Cheio de símbolos que remetem a sexo, o filme tem a forma de um coito interrompido. Touro Indomável (1980): Jake La Motta (Robert De Niro) como Otelo que é o próprio Iago. O roteiro de Paul Schrader – o tema da graça -, a montagem de Thelma Schoonmaker e as mais impressionantes cenas de lutas já filmadas. Os Bons Companheiros (1990): Por causa de Ray Liotta como mafioso e o esplendoroso plano-sequência do começo. O filme é puro virtuosismo na abordagem dos códigos de gênero (gângsteres).

Pior filme

O Irlandês (2019): Três horas para punir com o isolamento o assassino De Niro foram demais para mim. E o Joe Pesci, posso ser o único que pensa assim, é insuportável. Pior que na série Esqueceram de Mim.

Luiz Zanin

Melhores filmes

Taxi Driver (1976): Palma de Ouro em Cannes, esse filme é considerado por muitos a obra-prima de Martin Scorsese. Protótipo do cinema intenso de Scorsese, tem como protagonista um jovem frustrado, Travis Bickle (Robert De Niro), que vaga como taxista por uma Nova York noturna e, para ele, imersa no pecado. O impulso de salvacionismo moral não exclui a violência. Pelo contrário, se completam. Mais atual, impossível. Touro Indomável (1980): Raiva e autodestruição dão as cartas neste que é um dos melhores filmes de boxe de todos os tempos. Mas não se limita ao gênero e, através da incrível atuação de De Niro, esboça um retrato impiedoso não apenas dos bastidores do esporte, mas de toda a sociedade. Assassinos da Lua das Flores (2023): Depois de Gangues de Nova York, Scorsese retorna aos fundamentos da nação americana, incluindo agora o genocídio dos povos originários. Numa adaptação precisa do livro-reportagem de David Grann, Scorsese mostra a tragédia do povo Osage, subitamente enriquecido com a descoberta de petróleo em suas terras, que passam a ser cobiçadas pelos brancos. Filme intenso, brilhante e inventivo, do princípio ao fim.

Pior filme

Silêncio (2019): Na minha opinião, este é o Scorsese mais fraco, mais ainda que o também sofrível Kundun (1997). O sacrifício de religiosos católicos no Japão do século 17 não convence e a história se arrasta em monotonia sem fim. Não se reconhece sequer a mise-en-scène do diretor, de hábito vigorosa e notável. Como se Scorsese perdesse força quando longe do seu elemento, a vitalidade e contradições dos Estados Unidos sob seu olhar de família imigrante.

Mariane Morisawa

Taxi Driver (1976): É quase pecado escolher só três filmes na filmografia perfeita de Scorsese. Mas Taxi Driver é icônico. Veterano da Guerra do Vietnã, Travis Bickle (Robert De Niro) é o homem branco que simboliza a doença de todo um país. Os Bons Companheiros (1990): O cineasta ficou conhecido por seus filmes de gângster sem glamour. Este aqui é um dos grandes exemplos e novamente fala da construção de seu país pela ganância e pela violência. Assassinos da Lua das Flores (2023): Que maravilha ver um cineasta de 80 anos falando do que sempre falou, mas dando voz aos oprimidos e olhando para o cinema - e portanto para si mesmo - como participante na construção de um país racista e misógino.

Pior filme

Sinceramente, não acho que Martin Scorsese tenha feito um filme ruim na sua carreira.

Matheus Mans

Touro Indomável (1980): Depois do tom de superação de Rocky, que se transformou em uma sensação naquela época, Scorsese resolveu não seguir a maré e fazer um filme na direção oposta, mostrando o boxe como a tentativa de um homem superar seu passado e precisando lidar com suas emoções. A melhor atuação da carreira de De Niro. O Lobo de Wall Street (2013): Filme cheio de vigor, que consegue transformar a jornada de um jovem magnata financeiro em um filme que não desanima em momento algum - contando, ainda, com uma atuação inacreditável de Leonardo DiCaprio, que perdeu injustamente o Oscar. Foi o filme que comprovou que o cineasta não ficou ultrapassado, dialogando até com públicos mais jovens. Os Infiltrados (2006): Ainda que tenha ficado em dúvida para a terceira colocação entre Os Bons Companheiros e Os Infiltrados, acabei escolhendo o último por ser um Scorsese ousado, criativo e que sabe brincar com a narrativa. Isso sem falar de Jack Nicholson, em seu último grande papel.

Pior filme

Kundun (1997): Não é um filme ruim, mas é banal, genérico. Não tem aquele toque de Scorsese, que parece estar sempre pinçando histórias que quer contar. Aqui parece que o filme apenas passou pelas mãos do diretor, sem colocar qualquer vitalidade. É uma biografia convencional. Para Scorsese, isso é pouco demais.

Afinal, como ficou a seleção? Qual filme venceu?

Vários títulos terminaram empatados, mas Taxi Driver vence por peso da nota. Citado mais vezes em primeiro lugar entre os melhores filmes, ele leva a posição que o consagra como a obra prima de Martin Scorsese. Dessa forma, Touro Indomável fica com o segundo lugar.

Usando o mesmo critério, em terceiro vem Depois de Horas, seguido de Os Bons Companheiros e Assassinos da Lua das Flores. Veja a contagem final de votos no gráfico abaixo.

Veja o vídeo abaixo com os filmes mais bem avaliados (observação: o critério para o top 3 dos vídeos foi apenas o número de menções e a data do filme, por isso Assassinos da Lua das Flores ficou em terceiro lugar, ao contrário do texto).