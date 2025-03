Quem é Adrien Brody, vencedor do Oscar de melhor ator por ‘Brutalista’?

Aos 51 anos e com um currículo extenso, de filmes como O Grande Hotel Budapeste e Asteroid City, Adrien Brody está apenas em sua segunda indicação ao Oscar. Personagem central de O Brutalista, o astro americano já ganhou a estatueta uma vez, em 2003, por O Pianista. De volta aos holofotes e ao prêmio da Academia mais de 20 anos depois, ele diz ter sido levado ao limite com o novo filme de Brady Corbet, mas admite que, mesmo assim, ainda não se sente um protagonista - e por causa dele, ganhou, na noite desta domingo, 3, o Oscar de Melhor Ator.

Adrien Brody como László Toth em 'O Brutalista'. Foto: Divulgação/A24

PUBLICIDADE “Precisei provar que o personagem principal pode ser diferente, único e não ter uma beleza típica”, conta o ator em entrevista à Variety, relembrando o fato de ter ouvido muitas vezes nos últimos 30 anos que sua aparência não é das mais tradicionais. “Mas, muitas vezes, personagens com descrição física mais indefinida são escolhas mais fáceis e seguras.” A predileção por personagens descritos de forma mais genérica vai na contramão de seus dois filmes mais marcantes, que têm um elemento em comum com o ator: a origem familiar.

Nascido em 14 de abril de 1973 em Nova York, Adrien Nicholas Brody é filho de uma fotógrafa judia-húngara, Sylvia Plachy, com um professor de história e pintor judeu-polonês, Elliot Brody. Desde criança, Adrien manteve uma relação próxima com as artes cênicas e com a câmera graças à história da mãe, e começou a trajetória como ator de teatro bem cedo.

Aos 13 anos, ele participou de sua primeira peça de teatro off-Broadway, engatando em seguida em um telefilme para a rede PBS e outras produções pequenas que foram, aos poucos, elevando o seu nome. Seguindo a história da mãe, estudou artes cênicas na American Academy of Dramatic Arts, o mesmo instituto em que ela se formou.

Brody estreou nas telas de cinema em 1989, quando atuou em um segmento da antologia Contos de Nova York, dirigida por Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Woody Allen. O mesmo filme, aliás, também foi a estreia de Kirsten Dunst.

Depois disso, chegou a ir para o Festival de Cannes em 1993 quando O Inventor de Ilusões, de Steven Soderbergh, foi indicado à Palma de Ouro, e em seguida emendou trabalhos com Danny Glover, Shannen Doherty e Keanu Reeves. Mesmo assim, foi somente uma década mais tarde que ele chegou à beira da notoriedade. Em 1998, recebeu uma indicação ao Independent Spirit Awards pelo longa Restaurant, e foi elogiado por atuar em O Verão de Sam, de Spike Lee, e em Além da Linha Vermelha, de Terrence Malick.

Adrien Brody em 'O Pianista' Foto: Divulgação/Focus Feature

A guinada veio de vez em 2002 com O Pianista, filme de Roman Polanski que conta a história real de Wladyslaw Szpilman, um músico que interpretava peças clássicas em uma rádio de Varsóvia durante o início da 2ª Guerra Mundial, e foi perseguido e capturado pelo regime nazista. Confinado ao Gueto de Varsóvia, ele precisa se esconder em vários locais em ruína para não ser levado aos campos de concentração. O filme ganhou o Oscar de Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado

Para mergulhar no personagem, Brody precisou passar por uma preparação intensa. Ele emagreceu cerca de 15kg, teve que aprender a executar algumas obras no piano e desenvolveu um quadro de depressão e distúrbio alimentar em consequência do processo.

O esforço, no entanto, rendeu resultados que perduram. Pelo Oscar de Melhor Ator, Brody superou Nicolas Cage (Adaptação.), Michael Caine (O Americano Tranquilo), Daniel Day-Lewis (Gangues de Nova York) e Jack Nicholson (As Confissões de Schmidt). Na época, aos 29 anos, ele se tornou o ator mais novo a conquistar a categoria — um título que é dele até hoje, pois é o único com menos de 30 anos a sair vitorioso no quesito. Até hoje, Brody admite que carrega os fantasmas de O Pianista. “Foi muito traumático encarnar aquele personagem. A experiência de ter que entender aquele sentimento profundo de fome nunca deixou de me acompanhar. E entender o que aquilo abriu em mim ainda é profundamente triste”, confessou recentemente em entrevista à W Magazine. Do piano ao ostracismo

O longa 'O Brutalista', de Brady Corbet, venceu três Globos de Ouro. Foto: Divulgação/A24

Adrien não trabalhou por um ano depois de O Pianista, uma decisão que não partiu do próprio ator. Segundo seu pai, as propostas de trabalho que ele recebia não eram compatíveis com o nível do que ele havia acabado de apresentar, o que o levou a dizer não para muita gente. “Ele havia acabado de ganhar um Oscar, mas não estava sendo cotado para nada que se igualasse ao que ele tinha acabado de fazer”, conta Elliot à revista Vulture. “Então, ele recusou um monte de personagens ruins.”

“A realidade de um ator é que ele só pode interpretar um trabalho quando recebe a oportunidade”, contextualiza em entrevista ao jornal The Guardian. “Você depende dos outros.”

É somente agora que Brody abraça novamente a vida de um personagem que sobreviveu ao legado do Holocausto, e chega mais uma vez às graças da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Desta vez, a história é de Lászlo Tóth, um sobrevivente que foge para os Estados Unidos a fim de recomeçar a vida e sua carreira promissora de arquiteto.

“Há elementos de O Brutalista que qualquer pessoa perseguindo uma carreira na arte reconhece”, compara, à W Magazine. “Qualquer um que queira deixar algo importante, um trabalho de arte, algo bom para o mundo, e que queira fazer isso de forma íntegra e profunda. Eu me identifico muito com isso. Se você quiser ir em busca de algo que seja competitivo e criativo, isso requer muita sorte.”