Quem é o marido de Fernanda Torres? Conheça o cineasta Andrucha Waddington

Andrucha Waddington, 55, é presença confirmada entre o grupo de mais de 20 brasileiros que vão ao Oscar após as 3 indicações de Ainda Estou Aqui. O cineasta vai a Los Angeles como acompanhante de Fernanda Torres, 59, indicada a Melhor Atriz na premiação.

PUBLICIDADE Juntos desde 1997, o casal tem dois filhos, Joaquim, 24, e Antonio Waddington, 16. Andrucha, cujo nome de batismo é Andrew, tem ainda outro dois filhos, João, 32, e Pedro, 30, do casamento com Kiti Duarte. O Oscar não será a primeira vez que Andrucha acompanha Fernanda em uma premiação. Ele estava ao lado da atriz no Globo de Ouro, em janeiro, e se emocionou ao ouvir o discurso de vitória da esposa. E está seguindo toda a trajetória de sucesso de Ainda Estou Aqui desde o ano passado, quando o filme estreou no Festival de Veneza.

Mas muito além de marido de Fernanda Torres, Andrucha é diretor, produtor e roteirista tanto no cinema quanto na TV e publicidade. Junto de Cláudio Torres, seu cunhado, é sócio da Conspiração Filmes, que atua desde 1991 na produção de obras como O Auto da Compadecida 2, Gonzaga - De Pai para Filho e 2 Filhos de Francisco. A Conspiração também é uma das produtoras associadas ao filme Ainda Estou Aqui.

Andrucha Waddington esteve também na direção de Casa de Areia, filme de 2005 estrelado por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha que estão juntas novamente no elenco de Ainda Estou Aqui. Ele também dirige a sogra de 95 anos em Vitória, filme com Fernanda Montenegro que estreia em 13 de março, 11 dias após a festa do Oscar, e conta o caso de uma senhora que gravou e denunciou o crime organizado do Rio de Janeiro do próprio apartamento.