Quem é o ‘Picasso chinês’? Um dos maiores pintores da China viveu no Brasil e é tema de novo filme

Foi em uma propriedade onírica em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, que Chang Dai-chien, um dos artistas chineses mais importantes do século 20, produziu os trabalhos mais relevantes de sua carreira.

Rodeado pela natureza e por seu paraíso particular, que incluía um lago ornado por cinco pavilhões, Chang viveu em um sítio nos arredores do distrito de Taiaçupeba por quase duas décadas, produzindo proficuamente enquanto embarcava também em uma jornada espiritual.

Esta é uma das histórias resgatadas pelo documentário Da Cor e da Tinta, que estreia nesta sexta-feira, 20, como parte da programação da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - veja as sessões abaixo.

Inicialmente ligado à pintura tradicional chinesa, Chang Dai-chien foi o primeiro pintor do país a vencer as barreiras ocidentais e expor em grandes museus europeus e norte-americanos, como o Louvre, em Paris, e o Metropolitan, em Nova York.

Sua carreira se estendeu por mais de 60 anos, durante os quais o artista produziu cerca de 30 mil obras. O estilo de Chang evoluiu drasticamente ao longo do tempo, levando o pintor a se aproximar da arte moderna ocidental e a receber a alcunha de “Picasso chinês”.

O filme acompanha três décadas da vida do artista, da China pré-comunista aos seus últimos anos na Califórnia e em Taiwan, passando pelo período em que viveu na América Latina. Com uma pesquisa extenuante, que incluiu mais de 60 entrevistas e reunião de material de arquivo inédito, a produção retrata a jornada criativa e espiritual de Chang em busca de um ideal.

Continua após a publicidade

O exílio do artista nas Américas sempre foi envolto em mistério, principalmente na China, onde por muito tempo não se soube o que havia acontecido com ele, conta a cineasta sino-americana Weimin Zhang, diretora do filme.

Por muito tempo, eu tentei entender qual era a sua real motivação. Sim, muitas pessoas deixaram a China quando o governo mudou, mas a maior parte delas foi para Taiwan e Hong Kong, países com raízes chinesas. Por que Chang escolheu a América do Sul? E por que viver tão longe do centro das artes, sendo um artista? Weimin Zhang

Anos brasileiros

No Brasil, Chang encontrou um clima parecido com o da sua terra natal, Sichuan. Sua propriedade de 250 mil metros quadrados ficava próxima à Mata Atlântica e era rodeada pelas montanhas da Serra do Itapeti e da Serra do Mar. Passava horas pintando, concentrado.

Mas Chang não foi um ermitão. Pelo contrário, ele criou laços com a comunidade, diz Zhang. “Ele recebeu título de doutor honoris causa de uma universidade local e até participou de um programa de TV representando a cidade. Chang estava ativamente envolvido com o Brasil, embora não falasse português. Era um verdadeiro embaixador cultural”.

O Brasil, em contrapartida, foi um terreno fértil para a transformação da sua arte. Durante os anos em que morou em Mogi, ele evoluiu radicalmente sua pintura, adotando o estilo pocai, de cor salpicada e névoas, e se aproximando do expressionismo abstrato. Nesta mesma época, o pintor fez suas exposições mais importantes na Europa.

O pintor chinês Chang Dai-chien, tema do documentário 'Da Cor e da Tinta', morou por duas décadas no Brasil. Foto: Da Cor e da Tinta/Divulgação

Continua após a publicidade

Chang também expôs em museus, eventos e galerias brasileiras, incluindo a Bienal de Arte de São Paulo, em 1961, e o MASP, em 1966. Mais recentemente, ele foi parte da programação da exposição Seis Séculos de Pintura Chinesa, na Pinacoteca, em 2013.

O público brasileiro, no entanto, não tem facilidade para acessar suas obras. Apenas duas foram localizadas no país: Passeio ao Longo do Rio Apreciando as Flores das Ameixas (1966), no acervo da Pinacoteca Ruben Berta, e Paisagem Suíça, no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, em Olinda.

Zhang destaca a relevância das duas pinturas. “São duas das obras mais importantes dele, que valeriam muito se fossem a leilões. Ele as deixou no Brasil porque o Brasil era seu lar.”

Utopia

Foi também no Brasil que Chang realizou um ideal, afirma Zhang. “Ele acreditava em uma profunda conexão entre o Oriente e o Ocidente. Chang nunca tentou se assimilar, nunca usou roupas ocidentais. Ele personificava a China tradicional porque acreditava na importância de trazer esse espírito oriental para se fundir e se conectar ao espírito ocidental”.

Cena do filme 'Da Cor e da Tinta', sobre o pintor Chang Dai-chien, que estreia na Mostra de Cinema de São Paulo. Foto: Da Cor e da Tinta/Divulgação

Zhang conta que, doze anos após o início da produção, finalmente encontrou respostas para as suas perguntas. “Chang acreditava em um mundo ideal, unido. Ele cruzou tantas distâncias porque acreditava que não deveriam existir diferenças na China, no Brasil ou em qualquer lugar”, afirma.

Continua após a publicidade

Era uma crença, mas também um experimento. Ele era tão competente que acreditava ser capaz de construir algo em qualquer parte do mundo – Argentina, Brasil, Califórnia. Para ele, se você tem algo dentro de você, é capaz de florescer em qualquer lugar. Weimin Zhang

Da Cor e da Tinta marca a estreia de Weimin Zhang em longas-metragens. Ela já dirigiu os curtas The House of Spirit (2001), Hutong Days (2013) e Coil (2018). O filme concorre ao Troféu Bandeira Paulista, da Competição Novos Diretores.

Serviço - ‘Da Cor e da Tinta’ na Mostra de Cinema de SP

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Exibições de Da Cor e da Tinta

20/10 (sexta-feira)

Horário: 20h

Continua após a publicidade

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Endereço: Av. Paulista, 900, Bela Vista, São Paulo

Ingressos: https://www.veloxtickets.com/Parceiro/P-mostra/Evento/cinema/sao-paulo/Da-Cor-e-da-Tinta/48373

21/10 (sábado)

Horário: 18h

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Endereço: Av. Paulista, 2424, Bela Vista, São Paulo

Continua após a publicidade

Ingressos: https://www.veloxtickets.com/Parceiro/P-mostra/Evento/cinema/sao-paulo/Da-Cor-e-da-Tinta/48373

27/10 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca 5

Endereço: Shopping Frei Caneca, Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo

Ingressos: https://www.veloxtickets.com/Parceiro/P-mostra/Evento/cinema/sao-paulo/Da-Cor-e-da-Tinta/48373