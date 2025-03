Quem é Timothée Chalamet, indicado ao Oscar como melhor ator em `Um Completo Desconhecido`?

Com seu trabalho no filme Um Completo Desconhecido, em que interpreta Bob Dylan, Timothée Chalamet recebeu sua segunda indicação ao Oscar. Aos 29 anos, ele é o segundo mais jovem a receber duas nomeações à categoria de Melhor Ator, atrás apenas de James Dean.

Filho de mãe americana e pai francês, Chalamet nasceu em Nova York e foi criado em um prédios de artistas na cidade, onde desenvolveu o desejo de ser ator. Conquistou seu primeiro papel em 2012, com uma participação de oito episódios na série Homeland. Dois anos depois, teve um papel pequeno no filme Interestelar, de Christopher Nolan.

A produção que levou Chamalet ao estrelato, contudo, foi Me Chame Pelo Seu Nome (2017), de Luca Guadagnino. Na trama, o ator interpreta Elio, um jovem que se apaixona por um estudante universitário que passa o verão na casa de sua família no sul da Itália para trabalhar com seu pai.

Timothée Chalamet no Screen Actors Guild (SAG) Awards em 23 de fevereiro de 2025, quando ganhou o prêmio de melhor ator. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O filme recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo de Melhor Filme, Melhor Ator para Chalamet e Melhor Roteiro Adaptado, única estatueta que levou para casa. Naquele mesmo ano, o ator ainda apareceu em outro indicado ao Oscar: Lady Bird, de Greta Gerwig, em que interpretava Kylie Scheible.

A partir daí, a carreira de Chalamet cresceu rapidamente: ele esteve em Querido Menino (2018) ao lado de Steve Carell, Adoráveis Mulheres (2019), em que trabalhou novamente com Gerwig, integrou os elencos estrelados de Não Olhe para Cima (2021) e A Crônica Francesa (2021) e viveu Willy Wonka no blockbuster Wonka, de 2023.

Timothée Chalamet em 'Me Chame Pelo Seu Nome', pelo qual foi indicado ao Oscar. Foto: Universal Pictures/Divulgação

Em 2021, ele estrelou Duna, o épico de Denis Villeneuve baseado no livro de Frank Herbert. Sucesso de público e crítica, o filme teve sua sequência, Duna - Parte Dois, lançada em 2024 - o longa também concorre ao Oscar neste ano, em cinco categorias, incluindo Melhor Filme.

Em Um Completo Desconhecido, Chalamet interpreta um Bob Dylan durante sua ascensão na música na década de 1960. O ator disse que, por conta de atrasos na produção, passou cerca de cinco anos se preparando para o papel. No último domingo, 23, ao vencer o SAG Awards de Melhor Ator, ele declarou que se inspira em Daniel Day-Lewis, Marlon Brando e Viola Davis e disse que quer “ser um dos grandes.”

Timothée Chalamet é Bob Dylan em 'Um Completo Desconhecido', indicado a oito Oscars. Foto: Macall Polay/Searchlight Pictures/Divulgação

Chalamet é talvez o principal nome da nova geração de atores que está conquistando Hollywood, que também inclui Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Paul Mescal, entre outros. Para além da atuação, ele também é considerado um ícone fashion, tendo sido um dos anfitriões do Met Gala em 2021.