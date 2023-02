Quem vai ganhar o Oscar de melhor ator e melhor atriz? Veja os filmes no streaming e faça sua aposta

Austin Butler, como Elvis Presley, já vencedor do Bafta e do Globo de Ouro, ou Brendan Fraser, que passou por uma transformação radical para interpretar um professor obeso em A Baleia? Ou Colin Farrell, astro de Os Banshees de Inisherin? Eles encabeçam a lista de favoritos para ganhar o Oscar de melhor ator em 2023, numa competição que conta, ainda, com Paul Mescal, do elogiado Aftersun, e Bill Nighy, por sua atuação em Living, filme que tem roteiro do ganhador do Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro.

O melhor ator do Oscar 2023 só será conhecido na noite do dia 12 de março, mas o resultado do SAG Awards, neste domingo, 26, pode ser um indicador de quem levará a melhor no principal prêmio do cinema mundial. Butler, Farrell, Fraser e Nighy também foram indicados ao SAG. No lugar de Paul Mescal, quem aparece na premiação do Screen Actors Guild é Adam Sandler, por Arremessando Alto.

As atrizes indicadas para o Oscar Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams, Michelle Yeoh Foto: Focus Features/Netflix/Momentum Pictures/Universal/A24 via AP

A lista de indicações da categoria melhor atriz também é quase a mesma nos dois prêmios. Cate Blanchett, por sua interpretação brilhante em Tár, premiada no domingo com o Bafta, Ana de Armas, como Marylin, em Blonde, e Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, estão nas duas premiações. Para o Oscar, foram indicadas, ainda, Andrea Riseborough, por To Leslie, alvo de polêmica, e Michelle Williams, por Os Fabelmans. E, para o SAG, Viola Davis, estrela de A Mulher Rei, e Danielle Deadwyler, por Till, completam a lista.

A maioria dos filmes em que esses atores e atrizes atuam - e também os filmes dos indicados como coadjuvantes - está disponível em plataformas de streaming. Outros ainda têm exibição exclusiva nos cinemas.

Onde assistir aos filmes que concorrem ao Oscar 2023 de melhor ator e atriz

Ator

Austin Butler impressiona como Elvis Presley no filme de Baz Luhrmann Foto: Warner Bros.

Austin Butler, por Elvis

HBO Max, Prime Video (aluguel) e Apple TV+ (aluguel)

Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin

Cinema. Star+ (a partir de 22/3)

Brendan Fraser, por A Baleia

Cinema

Paul Mescal, por Aftersun

Mubi e cinema

Bill Nighy, por Living

Indisponível no Brasil

Atriz

Cate Blanchett, como Lydia Tár, em atuação briilhante Foto: Facus Features

Cate Blanchett, por Tár

Cinema

Ana de Armas, por Blonde

Netflix

Andrea Riseborough, por To Leslie

Indisponível no Brasil

Michelle Williams, por Os Fabelmans

Cinema

Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Prime Video, YouTube Filmes (aluguel) e Google Play (aluguel), Apple TV+ (aluguel) e cinemas

Ator Coadjuvante

Ke Huy Quan já ganhou O Globo de Outro e o Critics Choice este ano Foto: Michael Tran/AFP

Brendan Gleeson, por Os Banshees de Inisherin

Cinema. Star+ (a partir de 22/3)

Judd Hirsch, por Os Fabelmans

Cinema

Barry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin

Cinema. Star+ (a partir de 22/3)

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Prime Video (assinatura), YouTube Filmes (aluguel) e Google Play (aluguel), Apple TV+ (aluguel) e cinemas

Brian Tyerre Henry, por Passagem

Apple TV+

Atriz Coadjuvante

Angela Bassett, já premiada nesta temporada, é a favorita da categoria atriz coadjuvante Foto: Marvel Studios/AP

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Claro e Disney+

Hong Chau, por A Baleia

Cinema

Kerry Condon, por Os Banshees de Inisherin

Cinema. Star+ (a partir de 22/3)

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Prime Video, YouTube Filmes (aluguel) e Google Play (aluguel), Apple TV+ (aluguel) e cinemas

Stephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Prime Video, YouTube Filmes (aluguel) e Google Play (aluguel), Apple TV+ (aluguel) e cinemas





