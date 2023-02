Raquel Welch, lendária estrela de Hollywood, morre aos 82 anos

Raquel Welch, atriz americana considerada a mulher mais bonita do mundo após seu papel em Mil Séculos Antes de Cristo (1966), faleceu nesta quarta-feira, 15, aos 82 anos, informou seu agente.

A estrela de origem boliviana morreu de forma pacífica “esta manhã depois de uma breve doença”, escreveu seu agente em um comunicado, sem dar mais detalhes. Welch, com uma trajetória profissional de cinco décadas, deixa dois filhos.

Raquel Welch em janeiro de 1967. Foto: AFP

Filha de um engenheiro boliviano que se mudou para os Estados Unidos, Raquel Welch nasceu em Chicago em 1940. Seu caminho na indústria do entretenimento começou com um pequeno papel em Carrossel de Emoções (1964), com Elvis Presley e mais tarde ela conseguiria trabalhos maiores em filmes como Viagem Fantástica (1966). Sua carreira decolou com a aventura pré-histórica de Mil Séculos Antes de Cristo (1966).

A imagem de Welch e seu icônico biquíni estabeleceram seu status de “símbolo sexual” em um filme cujo cartaz promocional entrou para a história do cinema. Sua beleza e seu potencial erótico foram explorados pela indústria, que criou para ela um dos apelidos mais machões da memória hollywoodiana: “O Corpo”. A atriz também fez parte de títulos como A Mulher de Pedra (1968), ao lado de Frank Sinatra e alguns de seus filmes mais lembrados são o western Desejo de Vingança (1971) e A Espiã que Veio do Céu (1967). /AFP e EFE