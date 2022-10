‘Raymond & Ray’: filme fala de meio-irmãos que se reúnem para o enterro do pai que odeiam

Continua após a publicidade

A Apple TV+ divulgou o trailer do longa-metragem Raymond & Ray, que tem produção de Alfonso Cuarón (que também trabalhou em Roma e O Discípulo) e direção de Rodrigo García (Destinos Ligados, Em Terapia, Quatro Dias com Ela). O filme estreia na plataforma de streaming em 21 de outubro.

O longa apresenta os meios-irmãos Ray, interpretado por Ethan Hawke (O Homem do Norte e Cavaleiro da Lua) e Raymond, vivido por Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi e Halston), que viveram à sombra de um pai negligente.

Raymond é um homem de negócios reservado e duas vezes divorciado, que bate na porta de Ray (Hawke), um músico carismático que atrai mulheres e problemas onde quer que vá, para lhe dizer que o pai que eles compartilham - e igualmente depreciam - faleceu. A partir daí acontece uma caótica reunião familiar, em uma jornada descontroladamente inesperada e profundamente pungente.

Com bom humor, eles encontram a chance de se reinventarem no funeral do pai. Durante as 36 horas nas quais se juntam para prestar homenagem falecido, eles têm suas vidas radicalmente transformadas.

Nesta história, há raiva, dor, loucura e até amor, além de muito a resolver ao lado do caixão. Raymond e Ray percebem que não estão apenas indo enterrar seu passado, ou perguntar se conheciam aquele homem impossível de agradar que ambos, por mais relutantes, chamavam de pai. Eles serão, literalmente, levados a cavar até o fundo de suas histórias.

Junto a McGregor e Hawke, estão no elenco: Maribel Verdú (Now and Then - O Segredo que nos Une, Branca de Neve) e Sophie Okonedo (Slow Horses, Morte no Nilo).

