Revista destaca vibração de brasileiros no teatro do Oscar como um dos melhores momentos não vistos

A revista especializada The Hollywood Reporter destacou a empolgação dos brasileiros dentro do Dolby Theater, onde aconteceu a cerimônia do Oscar, como um dos melhores momentos da premiação que não foram vistos na TV.

“Quando o filme foi anunciado como vencedor [de Melhor Filme Internacional], os torcedores na multidão no Dolby Theatre explodiram em aplausos, comemorando a conquista histórica”, diz o texto, acompanhado de um vídeo mostrando parte da equipe que estava nos fundos do teatro - entre eles Selton Mello. “Os torcedores de Ainda Estou Aqui, do Brasil, foram à loucura quando o filme de Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar.” Veja:

A revista ainda detalhou os breves momentos exibidos pela transmissão oficial. "A estrela de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres - indicada por seu trabalho no filme de melhor atriz - e Michael Barker e Tom Bernard, da Sony Classics, puderam ser vistos parabenizando o diretor Walter Salles antes de ele subir ao palco, onde homenageou Eunice Paiva, a mulher que inspirou o filme." Ainda Estou Aqui venceu como Melhor Filme Internacional na noite deste domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e fez história com o primeiro Oscar do Brasil. O longa disputava a estatueta com A Garota da Agulha (Dinamarca), Emília Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

Isso a TV não mostra

Selton Mello reage à vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025 Foto: Instagram/@seltonmello

A empolgação dos brasileiros foi escolhida como um dos nove momentos mais marcantes da cerimônia que ficaram de fora da transmissão oficial. Entre outros, o veículo elegeu o beijo na boca de Halle Berry e Adrien Brody no tapete vermelho, recriando uma cena do Oscar de 2003, e a troca de carícias entre o casal Timothée Chalamet e Kylie Jenner na primeira fila do teatro.