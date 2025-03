Revoltados com ‘Emilia Pérez’, mexicanos celebram o Oscar do Brasil: ‘Ganhou o cinema’

Curiosamente, o post do influenciador mexicano celebrando a vitória do Brasil no Oscar foi curtido por Paulina Gomez Fernandez, uma das filhas de Roberto Gomez Bolaños, criador e intérprete do Chaves, série de absoluto sucesso no Brasil. Javier Ibarreche estava em Los Angeles para o Oscar e conduziu entrevistas no tapete vermelho.

Nos estúdios de TV do México, o prêmio do Brasil também foi bastante comemorado. Um brasileiro usuário do X (antigo Twitter) compartilhou um vídeo do momento em que Ainda Estou Aqui é anunciado como Melhor Filme Internacional, categoria em que Emilia Pérez também concorria e era apontado como favorito, e os apresentadores e comentaristas da TV Azteca celebram. “A união latino-americana”, escreveu.