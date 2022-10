Robert De Niro expõe objetos pessoais que foram marcantes da carreira

The New York Times - Quando Robert De Niro soube que o roteiro de O Poderoso Chefão anotado por Marlon Brando estava à venda no eBay, ele não ficou muito feliz. Como poderia um artefato cultural tão importante, criado por um ícone da atuação, um verdadeiro artista, ser tão fácil de comprar quanto uma velha máquina de fliperama ou uma caneca de café de Las Vegas?

Isso foi por volta de 2006, e De Niro estava procurando um lugar para onde doar a extensa coleção de adereços, figurinos, roteiros, cartas e lembranças que acumulou ao longo de seis décadas de carreira. Ele não queria que suas anotações no roteiro de Taxi Driver acabassem se deteriorando no armário de um cara qualquer em Des Moines, Iowa, então procurou um lugar onde os arquivistas e assessores pudessem organizar e preservar cada peça, como as luvas de boxe vermelhas e o roupão com estampa de leopardo que ele usou no papel de Jake LaMotta em Touro Indomável e as páginas de cartas que ele e o diretor de ‘O Último Magnata’, Elia Kazan, escreveram um ao outro.

Imagem sem data do início de carreira de Robert De Niro. Foto Harry Ramson Center / New York Times

“Eu queria preservar tudo para meus filhos, queria guardar tudo junto”, De Niro me disse logo depois de ver uma exposição de parte de seus arquivos no Harry Ransom Center da Universidade do Texas, em Austin. Ele esteve na cidade no mês passado para a exposição e uma gala comemorativa do 65º aniversário do Ransom Center. Leonard Maltin foi o mestre de cerimônias, e Meryl Streep viajou até o Texas para homenagear seu amigo e colega de longa data com um discurso.

“Eu não sei, mesmo que fique explorando por aí, se você conseguirá descobrir o segredo de seu poder e o que ele faz”, disse Streep no discurso. “Sua força vem do que ele não diz”.

O Texas pode parecer uma casa estranha para as duas estatuetas do Oscar e as fotos pessoais de De Niro, mas ele queria uma instituição que oferecesse acesso fácil a estudantes, pesquisadores e cinéfilos de todo o mundo. Como disse em seu discurso naquela noite: “Acumulei uma quantidade espantosa de coisas. Ou seria o Ransom Center, ou um episódio de Acumuladores”.

Chapéu usado por Robert De Niro no filme 'Caminhos Perigosos' (1973). Foto Harry Ransom Center / The New York Times

O centro abriga os papéis da professora de atuação Stella Adler, Samuel Beckett, T.S. Eliot, Tom Stoppard, Tennessee Williams e Frida Kahlo, para citar alguns. Em seu discurso, De Niro disse que escolheu o centro por causa das companhias de arquivo. “Imagino meus papéis conversando com os papéis deles, ou pelo menos tentando, e os papéis deles perguntando aos meus: ‘Que diabos vocês estão fazendo aqui?’”.

A mostra “Robert De Niro Papers”, que vai até janeiro, apresenta uma parte das 537 caixas, 601 volumes encadernados e 147 pastas de itens doados por De Niro. Aqui estão alguns tesouros em exibição, com insights de De Niro e do curador de filmes, Steve Wilson.

Foto e currículo dos primeiros tempos

A foto em preto e branco de um jovem De Niro de aparência muito limpa é acompanhada por um de seus primeiros currículos de atuação, quando seus papéis no cinema tinham nomes como “Amigo do Protagonista”. De Niro disse que se lembrava de ter datilografado aqueles currículos e, quando lhe perguntei se chegou a exagerar em alguma coisa, ele disse: “Acho que sim. Talvez eu tenha dito que estava em alguma peça ou tinha um papel em alguma peça”. Wilson disse que os currículos ajudaram os arquivistas a datar alguns dos itens do início da carreira, como seu antigo kit de maquiagem, que contém pincéis e cosméticos usados que ajudaram De Niro a entrar nos personagens durante seus primeiros anos como estudante. “A existência desses currículos foi muito interessante para mim”, disse Wilson. “E parece que ele estava exagerando um pouco nos currículos”.

Página de antigo currículo de Robert De Niro. Foto Harry Ransom Center / The New York Times

O fedora de ‘Caminhos Perigosos’

O chapéu e o papel marcaram o início de uma das colaborações mais duradouras e poderosas do cinema: De Niro e o diretor Martin Scorsese. Quando De Niro usou o chapéu marrom para ler o papel de Johnny Boy, o punk do bairro, Scorsese sabia que De Niro era o cara certo, disse ele à revista New York alguns anos depois. Na crítica de Vincent Canby do filme de 1973 para o New York Times, ele escreveu: “O visual, a linguagem e as performances são muito precisos, muito naturais, muito evocativos”. A performance de De Niro (ao lado de Harvey Keitel e David Proval) e aquele chapéu agora icônico ajudaram a criar o realismo visceral que ainda consegue parecer cru quase cinco décadas depois. “Eu usava esse chapéu quando criança”, De Niro me disse quando perguntei de onde vinha. “Eu simplesmente adorava”. Quando chegou a hora de fazer o teste para Johnny Boy, disse, ele sentiu que se encaixava no personagem. “Por um bom tempo ele guardou itens de guarda-roupa para usar em audições, como chapéus e óculos”, disse Wilson. “Era uma espécie de arsenal”.

A licença de ‘Taxi Driver’

Para se preparar para seu papel de 1976 como Travis Bickle, um solitário e assombrado veterano do Vietnã que virou taxista em Nova York, De Niro passou pouco mais de uma semana dirigindo um táxi. Isso foi logo depois que ele ganhou um Oscar por O Poderoso Chefão II, e um passageiro o reconheceu e comentou que as coisas deviam estar especialmente difíceis para os atores se um vencedor do Oscar estava tentando ganhar dinheiro dirigindo táxi. A licença é outra peça da coleção que ilumina sua dedicação ao personagem e os esforços que ele fazia para habitar plenamente outra vida.

A exposição também inclui um dos roteiros de Taxi Driver anotados por De Niro, aberto em uma página onde Bickle se olha no espelho. A ação simplesmente diz: “Seus olhos estão vidrados de introspecção. Ele não vê nada além de si mesmo”. Logo abaixo, em tinta azul, De Niro escreveu: “Aquela coisa do espelho aqui?” Essa “coisa do espelho”, é claro, se tornou a fala: “Você está falando comigo?” É um momento improvisado que se tornou marca registrada de sua carreira. Os jovens ainda gritam essa fala para De Niro quando ele está em público. Quanto à licença, assim que a viu pela primeira vez, Wilson entendeu “de imediato que era a imagem do arquivo. Ela fala sobre seu processo e diz tudo. É uma ótima peça”.

Plaquetas militares de ‘O Franco Atirador’

“Não me lembro se as usei durante toda a produção, já faz muito tempo”, disse De Niro sobre a plaqueta de identificação que seu personagem, Mike, usou no filme de Michael Cimino de 1978 sobre um grupo de amigos de uma cidade siderúrgica da Pensilvânia cujas vidas estão marcadas para sempre por suas experiências no Vietnã. Além das plaquetas de identificação, o arquivo exibe o trabalho de preparação de De Niro, com registros médicos de veteranos do Vietnã, artigos sobre a “síndrome do retorno” (agora conhecida como transtorno de estresse pós-traumático) e anotações detalhadas que ele fez no dialeto da região da Pensilvânia de onde vinha o personagem.

“Acho que é aqui que o arquivo começa de verdade”, disse Wilson. “Há um aumento gigante na quantidade de material de pesquisa que temos para qualquer filme a partir de O Franco Atirador. Foi por volta de 1979 ou 1980 que ele realmente levou a sério a questão de guardar as coisas”. Quando as plaquetas de identificação chegaram, Wilson notou que elas estavam cobertas de plástico, como estariam na vida real para evitar que o metal fizesse barulho e alertasse o inimigo. Quando as placas de identificação chegaram a Austin, o plástico estava amarelado e lixiviado, então os arquivistas removeram o material em decomposição e as envolveram novamente, para permanecerem fiéis à forma original do objeto.

Placas de identificação do exército que Robert De Niro usou em 'O Franco Atirador' (1978), de Michael Cimino. Foto Harry Ransom Center / The New York Times

Roteiro anotado de ‘Touro Indomável’

Como a maioria dos roteiros da coleção, a cópia de Touro Indomável de De Niro, datada de “2-1-79″ e revisado por “M.S. e R.D.N.” (o diretor e o ator), é coberto de anotações manuscritas. O volume está dentro de uma pasta de couro marrom. Wilson disse que vários dos roteiros “pareciam ter uma personalidade própria” e que havia bilhetes nos bolsos da pasta, incluindo um de Vikki LaMotta, a esposa na vida real do personagem de De Niro.

O roteiro é exibido em uma caixa de vidro ao lado do esboço da cena manuscrita do roteirista Paul Schrader, rabiscado em um bloco amarelo. Vários roteiristas foram creditados no filme, mas De Niro e Scorsese saíram por alguns dias juntos para trabalhar em um rascunho final antes do início da produção. De Niro disse que eles foram para o Caribe porque “parecia um bom lugar para ir. Trabalhamos no roteiro para deixá-lo no jeito. Trabalhamos no personagem”.

As anotações nas páginas do roteiro são difíceis de decifrar. Quando De Niro se afastou por um momento, ouvi sua filha dizendo a Wilson que seu pai tinha uma caligrafia horrível, tão ruim que ela nem achava que ele usava o mesmo alfabeto que todo mundo. Essa caligrafia difícil de decifrar provavelmente não impedirá os pesquisadores e amantes do cinema de viajar para o Ransom Center para decodificar a carreira de De Niro, sua técnica e o mistério de seu processo, a cada anotação no roteiro, cada escolha de figurino, cada guardanapo rabiscado. / Tradução de Renato Prelorentzou