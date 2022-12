Robert Downey Jr. presta homenagem a seu pai, Robert Downey, em documentário que está na Netflix

AP - Robert Downey Jr. decidiu fazer um retrato objetivo, uma homenagem a seu pai, o cineasta underground dissidente Robert Downey Sr. Mas seu pai tinha outros planos.

“O ponto-chave disso é quando ele diz: ‘OK, acho que devemos nos dividir em dois campos: o filme (palavrão) e aquele que vou fazer’”, lembra Downey Jr., rindo. “Eu apenas digo, ‘Cara, tiro o chapéu para você, Pops.”

Sr., dirigido por Chris Smith, é um trabalho de harmonia pai-filho mais do que pode ser sugerido pela afirmação tipicamente brusca de Downey Sr. sobre a independência cinematográfica. É uma espécie de filme caseiro, feito principalmente por Downey Jr., mas com as inserções do próprio pai salpicadas por toda parte. É o acerto de contas amoroso de um filho com seu pai iconoclasta, um cineasta cult despreocupado cujos filmes experimentais deram a Downey Jr. sua entrada no cinema e cuja personalidade descomunal fez muito para informar seu filho, para o bem e para o mal. Como diz Downey Jr., “meu pai e eu somos caras muito imperfeitos”.

“Foi uma maneira de colocar algo entre nós em nosso próprio relacionamento e encerramento. Eu não sabia que seria o caminho mais rápido para o cerne das coisas”, disse Downey Jr. em uma entrevista recente por telefone de Los Angeles ao lado de sua esposa e parceira de produção, Susan Downey. “É como uma pequena corda que você puxa, sabe. E acaba puxando você para uma toca de coelho que eu meio que precisava descer para processar e ingerir a totalidade do nosso relacionamento.

Cena de 'Sr.', filme de Robert Downey sobre o pai, Robert Downey Sr. Foto: Netflix/AP

Downey Sr. morreu no ano passado aos 85 anos de idade depois de ter Parkinson. Isso faz parte do filme; Downey Sr. queria que fosse. Sr., que estreou na sexta-feira, 2, na Netflix, foi feito com a intenção de capturar seus últimos dias: uma última tentativa de entendê-lo, lutar com seus demônios compartilhados e, mais uma vez, fazer um filme juntos. Cerca de 50 anos atrás, Downey Jr. estreou na comédia de 1970 de seu pai, Pound, aos 5 anos de idade.

“Tenho uma boa lembrança de toda esta encarnação, para o bem ou para o mal”, diz Downey Jr., 57. “Tenho memórias muito claras desses filmes e projetos. Ainda posso ver a barra Mounds que estava sendo entregue a mim. Foi o meu primeiro suporte com o qual tive que lidar.

Olhar do pai

Anos antes de ser o ator indicado ao Oscar por Chaplin ou a estrela de Homem de Ferro, Downey Jr. foi, como ele diz no filme, “apenas o filho de Bob Downey por muito tempo”. Filmes absurdos e espontâneos como Putney Swope de 1971 e Greaser’s Palace de 1972 fizeram do velho Downey um provocador contracultural fundamental que se definiu fora do mainstream.

Em Sr., a reverência de Downey Jr. por seu pai é fácil de ver, assim como a afeição mútua entre eles. Mas isso não significa que o velho sempre foi fácil com seu filho famoso. Em todos os filmes que Downey Jr. já fez, ele se perguntava: “O que o pai vai pensar?” A cada 15 anos, mais ou menos, ele levantava o polegar.

“Eu odeio dizer isso, mas ele era um pouco esnobe. Susan e eu fizemos alguns filmes de Sherlock. Era tipo, ‘Fofo.’ Eu fiz um monte de coisas da Marvel e ele dizia, ‘Uh uh. Sim, bomba, bomba. Piadas. Robôs engraçados. Entendo.’ Eu disse, ‘Hm. Uau. OK’”, diz Downey Jr. “Lembro que ele achava que Less Than Zero era bom. Ele achava que Chaplin era muito episódico. E ele gostou muito daquela música alemã que cantei quando tinha 15 anos.”

Novamente assumindo a direção do pai, Downey Jr. canta essa música, com brio, no filme. Embora seja fácil, como espectador, ver o quanto eles são parecidos, Downey Jr. hesita mais em definir o que herdou de seu pai.

“Não entendi sua super curiosidade descontroladamente otimista”, diz ele. “Eu nunca ficaria necessariamente maravilhado com o fato de um pato ter patinhos e esses patos ficarem grandes.”

Susan Downey discorda. “Você absolutamente tem sua observação do mundo. Você está hiperconsciente do que está acontecendo ao seu redor e comenta sobre isso, assim como o Sr. fez”, diz ela. “E eu acho que você lida com qualquer coisa desconfortável através do humor. Este é um poder secreto que vocês têm. Há coisas maravilhosas que vêm com isso, e provavelmente há padrões de evitação que são mantidos por causa disso.”

Nesses filmes dos anos 1970, o uso de cocaína de Downey Sr. era desenfreado, um ambiente que certamente influenciou as próprias lutas de Downey Jr. com o vício em drogas. É um ponto que Downey Jr. levanta no filme: “Seria negligente não discutir seu efeito sobre mim”, diz Downey Jr. a seu pai. Ele responde: “Eu adoraria perder essa discussão.”

Mas Sr. é, de muitas maneiras, um retrato de como os dois Downeys se recuperaram, se estabilizaram e encontraram a paz por meio da família. Downey Jr. atribui uma metamorfose em seu pai a sua segunda esposa, Laura Ernst, que morreu em 1994, e sua terceira esposa, Rosemary Rogers.

“Também me identifico com isso até o atual governo, o império interminável de Susan Downey”, diz Downey Jr. “Só tenho muito mais gratidão.”

Quando a saúde de Downey Sr. piorou, eles mudaram a suíte de edição do filme para o quarto dele. Susan Downey também perdeu o pai, em 2020, para o Parkinson. “Ele era um santo comparado a nós, meninos Downey”, diz Downey Jr. Os filmes eram como eles se conectavam. O último filme que Downey Jr. e seu pai assistiram juntos foi a sátira biográfica musical Walk Hard. Eles riram muito.

Projeções

Desde a estreia de Sr. no Telluride Film Festival, Downey Jr. notou como o filme se torna uma projeção das experiências de outras pessoas que perderam um dos pais. No final do filme, Downey Jr. vai para o quarto de seu pai, com a câmera em movimento, para encontrar algumas respostas finais. “Eu ia chegar ao fundo disso de uma vez por todas”, diz ele. Como a maioria dos filhos que buscam tal definição, Downey Jr. saiu, ele sentiu, de mãos vazias.

Robert Downey Jr. ao lado do pai Robert Downey Sr. e do filho Exton Elias Downey. Foto: Netflix/AP

Mas em Sr., os dois filmes estão se fundindo perfeitamente em um, sugerindo uma compreensão mais profunda entre Jr. e Sr. do que qualquer um poderia ter admitido prontamente. Há também descobertas em andamento.

Depois de uma doutrinação nada convencional para o cinema quando criança, as performances genuínas de Downey Jr. certamente devem algo à energia frenética que ele conheceu nos sets de seu pai. “Acho que tive a vantagem de já parecer natural antes de entrar naquela versão industrializada de entretenimento entre aspas”, diz Downey Jr.

Muitas vezes ele encontrou com outros diretores algo tão confortável e gratificante. Ele chama Richard Attenborough (Chaplin) de “um avô super sábio e amoroso”. Jon Favreau (Homem de Ferro) era “como um irmão”. Os filmes eram e ainda são, diz Susan Downey, “o negócio da família”.

“É muito estranho também, porque estamos fazendo este filme com o diretor Park (Chan-wook) , agora chamado ‘The Sympathizer’, onde estou interpretando muitos personagens diferentes. Não é nada experimental. Está muito bem elaborado. Mas isso meio que me lembra da experiência Sr.,” diz Downey Jr. “Você se arruma, experimenta um personagem e nós vamos filmar.”

Preso por essa nova percepção, Downey Jr. exclama: “Finalmente estamos descobrindo tudo em tempo real! Ao vivo do epicentro da Gestalt Therapy no sul da Califórnia!”

Então ele suspira. “Então ainda estou trabalhando para o papai.”