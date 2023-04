Roteiristas de Hollywood prometem entrar greve por salários e condições de trabalho

AP - Roteiristas de cinema e televisão sindicalizados dos Estados Unidos votaram de forma esmagadora para dar a seus líderes autoridade para convocar uma greve se não conseguirem chegar a um acordo sobre um novo contrato.

Em um e-mail aos membros na segunda-feira, o comitê de negociação do Writers Guild of America disse que quase 98% dos 9.218 votos foram dados para autorizar a greve, com quase 79% dos membros do sindicato votando. O sindicato está atualmente negociando com a Alliance of Motion Picture and Television Producers em um acordo que visa abordar o pagamento e outras mudanças trazidas pelo domínio dos serviços de streaming.

Roteiristas de cinema e televisão fazem piquete do lado de fora da Paramount Studios em 23 de janeiro de 2008, em Los Angeles. Foto: Nick Ut / AP

“Nossos membros falaram”, dizia o e-mail. “Vocês expressaram sua força coletiva, solidariedade e a demanda por mudanças significativas em números esmagadores.”

O contrato de três anos dos roteiristas termina em 1º de maio, e os líderes podem pedir uma paralisação no dia seguinte, mas podem estender o prazo se os dois lados estiverem próximos de um acordo.

Os problemas nas negociações incluem pagamento, capacidade dos roteiristas de trabalhar em diferentes programas durante o tempo de inatividade de outros projetos e, segundo a revista Variety , o uso de inteligência artificial no processo de escrita de roteiros.

A Alliance of Motion Picture and Television Producers, que negocia pelos estúdios, serviços de streaming e produtoras, disse em um comunicado na segunda-feira que “um voto de autorização de greve sempre fez parte do plano do WGA, anunciado antes mesmo das partes trocarem propostas. Sua inevitável ratificação não deveria ser surpresa para ninguém. Nosso objetivo é, e continua sendo, chegar a um acordo justo e razoável”.

O letreiro de Hollywood é visto através das nuvens, em 2023 Foto: Aude Guerrucci / Reuters

Os escritores votaram por uma autorização de greve semelhante em quase os mesmos números em 2017, mas um acordo foi alcançado antes que uma greve fosse convocada. A categoria entrou em greve pela última vez em 2007, quando o trabalho foi paralisado por cem dias. A economia de Los Angeles sofreu um prejuízo estimado em US$ 2,1 bilhões.