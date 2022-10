Russell Crowe: ‘Não me importo com elogios. A medida do sucesso é pessoal’, diz ator

EFE - Russell Crowe não se importa em ser um dos atores mais famosos do mundo e, já de barba grisalha, vê o sucesso como um valor, se não íntimo, pelo menos muito pessoal: “para mim, eu só quero que tudo o que eu faça tenha algum significado”, disse ele em entrevista à EFE em Roma, na estreia de seu segundo filme como diretor, Poker Face. “Acho que a medida do sucesso depende de um julgamento individual, você não precisa da lista de triunfos de outra pessoa para ser feliz. Mas é o tipo de coisa que diz alguém que já experimentou um certo nível de sucesso”, diz o neozelandês, deixando escapar uma risada.

Crowe minimiza a glória apesar de ter acabado de degustá-la em Roma, a cidade imperial à qual estará sempre ligado desde que chegou à fama com Gladiador (2000) e que, de fato, acaba de nomeá-lo honorário “embaixador”.

O ator Russell Crowe apresentou em Roma seu segundo filme como diretor: 'Poker Face' Foto: Gonzalo Sánchez/EFE

Tal é o seu apego sentimental à Cidade Eterna que escolheu o seu Festival de Cinema para estrear a sua segunda longa-metragem como realizador, Poker Face, que estreia nos EUA no dia 16 de novembro - ainda não tem data definida para o Brasil. No filme, com a espanhola Elsa Pataky e o australiano Liam Hemsworth, Crowe interpreta um magnata das apostas na Internet que reúne todos os seus amigos oferecendo-lhes um saque milionário.

Thriller sombrio

Poker Face chegou às suas mãos quase que pelo mesmo acaso que permeia cada minuto deste “thriller” sombrio. O diretor inicialmente escolhido desistiu repentinamente, então a pandemia parou tudo e foi aí que os produtores fizeram a proposta ao ator, apesar de ele estar passando por um momento doloroso após perder o pai.

“Eu não planejei - apenas chegou até mim como um projeto em dificuldades que precisava de alguém para assumir o controle. E, como um louco, eu disse sim. Eu tenho amor e fé no filme como uma forma de arte mais fluida, então não me importei com tempo ou recursos limitados”, confessa.

Essa paixão o fez voltar atrás das câmeras, oito anos depois de seu primeiro filme, Promessas de Guerra (2014), mas estamos falando de uma mera vocação, porque sua intenção não é conquistar aplausos ou seduzir à crítica.

Pelo menos não agora, aos 58 anos. “Para mim, o sucesso depende do quanto eu aproveito o dia, tudo o que faço ou qualquer desafio que enfrento. Não julgo o sucesso de acordo com forças externas. Não me importo se as pessoas concordam comigo ou se me elogiam. Só quero que o que faço tenha algum significado para mim”, reflete, como se saboreasse cada palavra.

Seu personagem em Poker Face é tão rico que ele se gaba de um Cézanne pendurado a dois passos da cozinha, então o tema do abismo entre as elites e os mortais comuns surge por conta própria.

Por uma vida melhor

Estado e o cuidado Por exemplo, você concorda com o slogan Tax the rich, para que os ricos paguem mais? Sentado no quarto de um luxuoso hotel romano, Crown não foge da resposta, mas amplia: “Tudo é relativo, tudo bem, porque um dólar é um dólar. Acho que as coisas se desequilibram entre o valor dos impostos individuais e a permissão para que grandes empresas paguem menos impostos. Não faz sentido”, afirma.

O Russell Crowe, em Roma, no sábado, dia 15, quando deu uma masterclass Foto: Filippo Monteforte/AFP

Ou seja, na sua opinião, os governos devem fazer com que as multinacionais paguem para garantir serviços sociais de qualidade: “A saúde universal deve ser um dever”, afirma o ator, também conhecido por seu papel de filantropo.

“Portanto, deve ser essencial, independentemente dos impostos que todos nós temos que contribuir, garantir que qualquer pessoa que precise de cuidados de saúde possa obtê-los facilmente”, diz o ator, com aquela parcimônia e voz grave tão típicas. E arremata: “A saúde das pessoas tem que vir em primeiro lugar. Qualquer que seja o sistema que queremos implementar e quaisquer que sejam as porcentagens, ele tem que tentar melhorar a vida das pessoas.”

Os filmes de Russell Crowe

Quanto à sua filmografia, por um lado Crowe confessa “um certo nível de afeto” por aquele general romano, Máximo Décimo Meridio, que lutou contra feras e tiranos no Coliseu e que lhe valeu um Oscar.

“Isso mudou muita coisa, me colocou em um patamar diferente e foi um sucesso, mas foi há muitos anos. Talvez eu pudesse ter feito uma terceira, quinta ou uma décima parte, mas fui à frente com outros papéis”, se desculpa o protagonista de Mestre dos Mares (2003), A Luta pela Esperança (2005) e do musical Les Misérables (2012).

No entanto, o passado não lhe interessa muito e ele prefere pensar num futuro povoado por personagens que um dia dará vida, como o padre Gabriele Amorth de The Pope’s Exorcist, seu próximo filme.

“Só estou interessado no que vou fazer a seguir”, diz este grande ator de aparência gentil enquanto tira os óculos para esfregar os olhos que parecem cansados, depois de tantos atos em uma Roma que o fez parte de suas imagens sagradas.