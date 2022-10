‘Rust’, filme com Alec Baldwin, retoma produção em janeiro, um ano após morte de Halyna Hitchens

A filmagem do faroeste Rust deve ser retomada em janeiro, agora na Califórnia, informou o site especializado Deadline. O longa foi interrompido em outubro do ano passado quando a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, foi morta durante um ensaio: uma arma utilizada pelo ator e produtor Alec Baldwin disparou e logo se verificou que era um revólver verdadeiro e não um de festim.

a produção não retornará ao Novo México, onde uma investigação criminal e procedimentos estaduais de segurança no local de trabalho permanecem sem solução.

A produção ainda está procurando um novo local para retomar a filmagem, mas não será mais no Novo México - a Califórnia é uma possibilidade, disse Melina Spadone, advogada da Rust Movie Productions LLC, segundo a revista Variety. Especificamente a zona de Palm Springs ou perto da fronteira com o estado de Nevada.

Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme 'Rust', que morreu no set de filmagem Foto: INSTAGRAM/HALYNAHUTCHINS / @HALYNAHUTCHINS via REUTERS

Além de Baldwin, deverão regressar os atores Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher, Jensen Ackles. O diretor e roteirista de Rust, Joel Souza, que também ficou ferido no incidente, afirmou que irá dedicar o seu trabalho “para honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa.” Um novo diretor de fotografia, um responsável pelas armas e um assistente de realização terão de ser contratados.

A retomada só possível depois de um acordo firmado em 5 de outubro entre a produção do filme com Matthew Hutchins, o viúvo da diretora de fotografia. Sob o acordo, a produção poderá ser retomada após um hiato de 15 meses. Matthew Hutchins disse em comunicado que completar o filme seria uma forma de “prestar homenagem ao trabalho final de Halyna”.

“Não tenho interesse em participar em recriminações ou atribuições de culpa (aos produtores ou ao Sr. Baldwin)”, disse Matthew Hutchins no comunicado. “Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um terrível acidente.”

Halyna Hutchins foi baleada enquanto preparava uma cena em uma igreja com Alec Baldwin em 21 de outubro de 2021. Baldwin sacou uma arma, que lhe disseram estar “fria”, ou seja, com balas de festim, e disparou. A bala atravessou corpo de Halyna e se alojou no ombro do diretor Joel Souza. Ela foi levada de helicóptero para um hospital, onde morreu. Souza recebeu alta do hospital mais tarde naquele dia.

Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um terrível acidente Matthew Hutchins, viúvo de Halyna Hutchins





Desde então, os investigadores concluíram que a armeira, Hannah Gutierrez Reed, teria carregado a arma com uma munição real.

Embora não houvesse dúvidas de que a arma estava nas mãos do ator quando foi disparada, a questão que permanece por resolver é como a arma veio a ser carregada com uma bala real.

Alguns membros da equipe da produção original expressaram reservas sobre a retomada do projeto, com um deles dizendo à Variety que “não querem nenhum envolvimento com isso”.