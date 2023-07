‘Barbie’: Ryan Gosling diz que filhas ficaram confusas ao descobrirem que pai interpretaria Ken

Em entrevista ao jornal The New York Times nesta quinta-feira, 13, o ator Ryan Gosling revelou como as suas duas filhas tratam o boneco Ken durante as brincadeiras. Segundo ele, as pequenas fazem questão de colocar o personagem dentro de um contexto que imita a vida real.

Ele diz que as filhas começaram a brincar com Barbies na mesma época em que recebeu o script do filme Barbie. “O que foi interessante para mim é que minhas filhas não apenas escovam os cabelos (dos bonecos) e os arrumam [...] Todos têm histórias complicadas, vidas, relacionamentos, esperanças e sonhos. É incrível o quão complexo é o mundo que elas criaram”, destaca. Gosling tem duas filhas, uma de 7 e outra de 8 anos, com a atriz Eva Mendes.

Reação

Ao descobrir que o pai interpretaria Ken no live-action, o astro explica que ambas ficaram confusas. “Por que Ken? Elas nem o chamam de Ken. Um dos bonecos (das filhas) se chama Darrell. E Darrell trabalha em uma mercearia”, explica.

“Um dos nomes que elas deram para as Barbies é Gym Class. E Gym Class conheceu Darrell no supermercado, mas ela está focando em si mesma agora”, descreve.

Para dar vida ao Ken, Ryan Gosling conta que adorou a imersão para se transformar no personagem e relembrou com carinho da sua infância com a irmã mais velha.

“Eu me senti em casa. Veio naturalmente. Cresci em uma casa dirigida por mulheres. Eu moro em uma agora. Minha irmã não tinha Barbies, mas ela é minha irmã mais velha e era minha heroína. Ela me acompanhou até a escola e me manteve seguro”, relata.

“Ela era a presidente da escola. Ela era minha líder e eu estava feliz em segui-la. O filme era tanto sobre voltar a ser criança, de certa forma, que caí facilmente nessa dinâmica.”