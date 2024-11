Saiba qual é a técnica curiosa usada por Margot Robbie para chorar durante filmagens

“Só de ouvir a música tema de Titanic fico em prantos. É isso que eu faço no set se preciso chorar em uma cena”, disse ela. A faixa em questão é My Heart Will Go On, na voz de Céline Dion.

Margot relembrou a vez que teve de chorar em O Lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, e acabou vivendo uma experiência inusitada: enquanto se preparava para uma cena bastante emotiva, ela se deparou com a atriz Kate Winslet, que tinha ido visitar o amigo Leonardo DiCaprio naquele dia.