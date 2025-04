São Paulo vai receber experiência imersiva no universo de Tim Burton; saiba quando, onde e valores

A atração será uma espécie de trilha iluminada, com projeções e esculturas baseadas no clássico da Disney de 1993. Personagens como Jack Skellington, Sally e Zero aparecem em tamanho real, envoltos na atmosfera gótica da animação.

Pelo caminho, os visitantes vão passar por cenas do filme, com música, divididas entre os trechos Cidade do Halloween, Cidade do Natal e Cidade do Halloween no Natal. O percurso pode levar de 45 minutos a 1 hora para ser concluído. Veja abaixo o mapa: