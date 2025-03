Scarlett Johansson nega retorno aos filmes da Marvel: ‘Natasha está morta. Deixa isso para lá’

No mundo dos quadrinhos, é comum presenciar o renascimento de heróis e vilões. Homem-Aranha, Batman e Superman, todos eles já morreram... e retornaram logo em sequência. Afinal, não há como continuar a contar histórias com os seus protagonistas mortos.

No mundo do cinema, no entanto, nem sempre isso acontece -- e não deve acontecer com a Viúva Negra, ao menos no que depender da atriz Scarlett Johansson. “Natasha está morta. Ela está morta. Ela morreu. Ok?”, falou a atriz para a revista norte-americana InStyle.

Ao longo de dez anos, a atriz Scarlett Johansson deu vida à Viúva Negra no MCU. Foto: Divulgação/Marvel

PUBLICIDADE A artista interpretou Natasha Romanoff, a Viúva Negra, ao longo de uma década no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). A personagem morreu em Vingadores: Ultimato (2019), mas fez uma última aparição no filme Viúva Negra (2021), que contava sua história pregressa. Desde então, a atriz se distanciou do mundo dos super-heróis. Os fãs, no entanto, desejam o retorno da espiã mais letal da Marvel às telonas, e em um momento onde a Saga do Multiverso possibilita a volta de antigos intérpretes como Robert Downey Jr., Hugh Jackman e Andrew Garfield, a esperança é a última que morre. Johansson, entretanto, garante que tal desejo não será atendido.

“Os fãs só não querem acreditar. Eles dizem, ‘mas ela pode voltar!’. Olha, eu acredito que o balanço de todo o universo está nas mãos dela. Nós temos que deixar pra lá. Ela salvou o mundo, deixe ela ter o momento de heroína dela”, finalizou.

A recusa de retornar ao MCU, no entanto, pode ter outra motivação. Após o lançamento do longa Viúva Negra, a atriz processou a Marvel por lançar o filme simultaneamente nos cinemas e no streaming Disney+.

Como o salário da artista era baseado no lucro da bilheteria da obra, ela entendeu que a decisão da Disney violou seu contrato e lhe prejudicou. Apesar da briga judicial, ambas as partes chegaram a um acordo, cujos termos não foram divulgados.