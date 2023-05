Scorsese sobre produzir filmes aos 80 anos: ‘Quero contar histórias e não há mais tempo’

Martin Scorsese está prestes a lançar seu novo longa, intitulado Killers of the Flower Moon, mas já está refletindo sobre o final de sua carreira. O diretor acredita que “não há mais tempo” para contar novas histórias.

A afirmação foi feita em entrevista ao Deadline divulgada na última terça-feira, 16, quando ele foi questionado sobre ainda ter ânimo para produzir filmes aos 80 anos.

“Tenho que ter que. Sim. Eu gostaria de poder fazer uma pausa de oito semanas e fazer um filme ao mesmo tempo. O mundo inteiro se abriu para mim, mas é tarde demais. É tarde demais”, respondeu o cineasta.

Martin Scorsese durante o Festival de Cannes em 2018. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Em seguida, ele precisou explica o que queria dizer com aquilo. “Eu sou velho. Eu leio coisas. Eu vejo coisas. Quero contar histórias, e não há mais tempo”, afirmou. Scorsese citou uma frase do diretor japonês Akira Kurosawa, que morreu em 1998, para completar seu raciocínio.

“Quando [ele] ganhou seu Oscar, quando George [Lucas] e Steven [Spielberg] deram a ele, ele disse: ‘Só agora estou começando a ver a possibilidade do que o cinema poderia ser, e é tarde demais’. Ele tinha 83 anos. Na época, eu disse: ‘O que ele quer dizer?’ Agora eu sei o que ele quis dizer”, afirmou.

O novo filme de Scorsese, Killers of the Flower Moon, é estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. O longa conta a história de um assassinato em série de membros da tribo indígena Osage que ficou conhecido como Reino do Terror.

