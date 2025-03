Sean Baker vence o Oscar de Melhor Diretor por ‘Anora’

Sean Baker venceu o Oscar de Melhor Diretor em 2025 neste domingo, 25, por seu trabalho à frente do filme Anora.

Ele já vinha sendo considerado como um dos favoritos, tendo vencido prêmios importantes como o DGA, PGA, WGA e o Critics' Choice Awards, além de ter levado a Palma de Ouro no Festival de Cannes no ano passado.

Leia também Acompanhe o tapete vermelho e a cerimônia do Oscar 2025 com análises de críticos

Sean Baker recebe o Oscar de Melhor Diretor em 2025 Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Sean Baker vence Oscar de Melhor Diretor

PUBLICIDADE O foco em trabalhadores do sexo - como prostitutas ou atores pornô - foi alvo de seus últimos cinco filmes, desde Starlet (2012), que lhe rendeu seu primeiro grande prêmio, o Independent Spirit Awards. “Me tornei amigo delas [trabalhadores sexuais] e percebi que há milhões de histórias vindas daquele mundo. Se há uma intenção com todos esses filmes, eu diria que é contar histórias humanas, ao contar histórias que são esperançosamente universais. Está ajudando a remover o estigma que sempre tem sido atrelado a esse estilo de vida”, opinou Sean Baker em conferência de imprensa recente, segundo a revista Variety.

Publicidade

Entre outros de seus trabalhos estão Tangerine (2015), sobre uma prostituta transexual. O longa foi exibido no Festival de Sundance e gravado com smartphones. Há ainda The Florida Project (2017), protagonizado Por Willem Dafoe, que aborda a história de uma ex-stripper que é mãe solo, e Red Rocket (2021), ambos também exibidos no Festival de Cannes.

Além de seus filmes no cinema, Sean Baker também criou e dirigiu programas de humor na TV com fantoches, como Greg The Bunny (2002) e Warren The Ape (2010).

Leia também Oscar 2025: Tudo o que você precisa saber sobre os 10 indicados a Melhor Filme

Os indicados ao Oscar de Melhor Direção em 2025