Sean Baker, vencedor de 4 Oscars por ‘Anora’, quer desestigmatizar o trabalho sexual: ‘É injusto’

ENVIADA ESPECIAL A LOS ANGELES - Sean Baker viu seu Anora sair consagrado como o grande vencedor do Oscar 2025: foram cinco estatuetas ao todo, sendo quatro só para o cineasta (Filme, Direção, Roteiro Original e Edição), que bateu um recorde e se tornou a pessoa mais premiada por um mesmo filme na cerimônia. A quinta foi para a protagonista Mikey Madison, que deixou para trás tanto Fernanda Torres quanto a favorita Demi Moore na disputa de Melhor Atriz.

A história de Anora, sobre uma stripper que se casa com o filho de um oligarca russo, é mais uma na filmografia de Baker a falar sobre as vidas dos trabalhadores do sexo, tema que ele já havia abordado anteriormente em produções como Tangerina (2015) e Projeto Flórida (2017).

Sean Baker, levou quatro Oscars por 'Anora', tornando-se a pessoa que mais foi premiada por um mesmo filme Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

"[A vitória] parece uma culminação, de muitas formas", disse ele em conversa com jornalistas, da qual o Estadão participou, após ver o triunfo de seu filme. "Eu tenho retratado o assunto do trabalho sexual nos meus últimos quatro filmes, e acho que toda a pesquisa que fiz e tudo o que esses filmes me ensinaram me levaram a Anora." O cineasta espera que seus filmes possam ajudar a diminuir o estigma contra esses trabalhadores. "É a nossa profissão mais antiga, mas sofre com um estigma injusto", disse. "O que eu tenho tentado fazer, com meus filmes, é remover um pouco dele."

“Pessoalmente, acredito que [o trabalho sexual] deveria ser descriminalizado”, prosseguiu ele. “Acho que meu trabalho, humanizando personagens que aparecem como caricaturas na maior parte dos filmes e séries, possa ajudar nisso.” Nos Estados Unidos, a prostituição é ilegal em 49 dos 50 estados.

Celebração do cinema independente

Baker também celebrou o espaço dado ao Oscar a um filme independente como o seu, feito com um orçamento de apenas US$ 6 milhões – baixíssimo para os padrões hollywoodianos.

“Nós nos jogamos nesses projetos sabendo que teremos que competir com filmes que têm um orçamento literalmente quase cem vezes maiores do que o nosso. Nós filmamos o nosso por US$ 6 milhões, e quando conseguimos estar na mesma sala que filmes como Wicked, que é maravilhoso, mas totalmente diferente do nosso, significa que estamos fazendo algo certo”.

O cineasta aproveitou para agradecer ao Festival de Cannes, onde Anora começou sua trajetória e saiu com o prêmio máximo do evento, a Palma de Ouro. “É assim [em festivais] que você coloca um filme independente no mundo”.

Anora está em cartaz nos cinemas brasileiros.