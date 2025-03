Selton Mello revelou o seu look para o Oscar 2025. Em um vídeo publicado no Instagram, ele apareceu vestido com um terno preto, escolhido pela stylist Patricia Zuffa, e chamou a atenção para dois detalhes: um broche em formato de flor na lapela e um anel que usa na mão direita, que são homenagens a Rubens Paiva e à sua mãe.

Brazilian actor Selton Mellon attends the 97th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 2, 2025. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: Robyn Beck/ROBYN BECK

PUBLICIDADE “Essa flor preta, que eu usei somente no Festival de Veneza, e que eu estou reutilizando agora, é o meu tributo ao Rubens Paiva”, explica. “Essa flor é uma homenagem ao Rubens. E esse anel, que muita gente também perguntou em Veneza: ‘Ele está noivo? O que é?’ Pois é, esse anel era da minha mãe, que teve Alzheimer durante 12 anos e me comove demais nesse filme (...), e ela faleceu no ano passado.” Confira:

Durante a campanha de divulgação de Ainda Estou Aqui, Selton já havia comentado que a história de Eunice o fazia recordar da mãe, Selva Mello, já que as duas tiveram Alzheimer. A mãe do ator faleceu em julho do ano passado, aos 73 anos.

Em Ainda Estou Aqui, Selton Mello interpreta Rubens Paiva — pai do escritor Marcelo Rubens Paiva e ex-deputado federal sequestrado e morto pela ditadura militar brasileira. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.

A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, e já se consagrou como a quinta maior bilheteria na história do cinema nacional. O filme já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no país, e é o primeiro a concorrer ao Oscar de Melhor Filme.

