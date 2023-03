Sem Henry Cavill, ‘Superman Legacy’ vai focar em Clark Kent mais jovem

EFE - O cineasta americano James Gunn vai dirigir o filme Superman: Legacy, programado para ser lançado em 2025, informou a Warner Bros. Pictures em um comunicado.

Em janeiro, Gunn havia anunciado que estava trabalhando no roteiro do filme dedicado ao popular super-herói como parte do projeto Deuses e Monstros com o qual a DC Studios pretende reiniciar o universo da DC Comics.

Nesta quarta-feira também foi revelado que o codiretor dos estúdios Peter Safran será o produtor do projeto que tem data de lançamento para 11 de julho de 2025.

O diretor e roteirista James Gunn ao lado, em fotomontagem, do produtor Peter Safran: juntos vão trabalhar em Superman: Legacy Foto: AP

“Meu irmão Matt me disse que, quando viu a data, começou a chorar. Perguntei por que e ele disse: ‘Cara, é o aniversário do papai’. Eu não tinha notado”, postou Gunn, codiretor do DC Studios. em sua conta do Twitter.

De acordo com o comunicado, Superman: Legacy mostrará a jornada do super-herói criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, e suas tentativas de reconciliar sua herança kryptoniana com a criação humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. O filme não vai ter o retorno de Henry Cavill como o protagonista. Ainda não se sabe quem é o ator que vai assumir o papel.

Gunn escreverá uma história focada num Clark Kent mais jovem, logo depois de deixar Smallville, e nos primeiros dias como repórter na cidade de Metrópoles. Paralelo ao começo de sua carreira profissional, ele também dá os passos iniciais como Superman. O filme, porém, não é uma história de origem, então não veremos Krypton explodindo ou os Kents o descobrindo.

“Ele é a personificação da verdade, da justiça e do jeito americano, guiado pela bondade humana em um mundo que vê a bondade como ultrapassada”, acrescentou a carta.

A produção faz parte da primeira fase do projeto Gods and Monters, que também incluirá títulos como Paradise Lost, uma prequel da Mulher-Maravilha, e o novo filme do Batman, The Brave and the Bold.

O desenvolvimento dessas produções atende ao interesse dos estudos de unificar e conectar de “forma coerente” os personagens e histórias que fazem parte do universo ficcional dos super-heróis da DC Comics.

Gunn e Safran assumiram as rédeas da DC Studios em outubro de 2022 e antes da nomeação o diretor havia trabalhado para a Marvel com os filmes Guardiões da Galáxia.