‘Sexta-Feira Muito Louca 2′: Sequência ganha primeiro trailer e cartaz; veja quando estreia

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan em 'Uma sexta-feira mais louca ainda': Na sequência do filme de 2003, Tess e Anna passam por uma nova troca corpos - desta vez mais complexa. Foto: Divulgação/Glen Wilson/Disney

O primeiro trailer e o cartaz de Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003), foram divulgados pela Disney nesta sexta-feira, 14. A estreia está prevista para 7 de agosto, exclusivamente nos cinemas.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan voltam a viver as personagens Tess e Anna Coleman. No primeiro filme, as duas interpretam uma mãe controladora e uma filha adolescente rebelde que acabam tendo os corpos trocados após comerem biscoitos da sorte, e precisam aprender a viver o dia a dia uma da outra.

PUBLICIDADE Na sequência, ambientada anos mais tarde, Anna virou mãe. Ela tem uma filha e uma futura enteada. “Enquanto elas enfrentam os desafios que surgem quando duas famílias se unem, Tess e Anna descobrem que um raio pode, sim, cair duas vezes no mesmo lugar”, diz a sinopse. O trailer mostra que as protagonistas vão passar por uma nova troca de corpos, desta vez mais complexa. Assista:

Com direção de Nisha Ganatra, o longa e é baseado no livro Que sexta-feira mais pirada, de Mary Rodgers. O elenco também conta com Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer e Mark Harmontem.