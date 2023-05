‘Sexta-Feira Muito Louca’: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan retornam em sequência após 20 anos

O clássico Sexta-Feira Muito Louca terá uma sequência após 20 anos do lançamento, com o retorno de Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan em seus papéis originais. Segundo o The New York Times, a Disney confirmou que uma continuação já está em desenvolvimento. Elyse Hollander está responsável pelo roteiro, mas ainda não há um diretor confirmado.

“Enquanto eu viajava pelo mundo com Halloween Ends, as pessoas queriam saber se haveria outro Sexta-Feira Muito Louca. Algo realmente me sensibilizou. Então quando voltei (para casa), liguei para meus amigos da Disney e disse: ‘Parece que há um filme a ser feito’”, contou Jamie Lee Curtis ao veículo. “Jamie e eu estamos abertos a isso. Faríamos apenas algo que as pessoas adorariam”, emendou Lindsay Lohan.

Rumores sobre uma possível sequência do filme Sexta-Feira Muito Louca, de 2003, já tinham viralizado nas redes sociais. Em fevereiro, Jamie Lee chegou a compartilhar no Instagram uma imagem com Lindsay, com a seguinte legenda: “É sexta-feira. Só estou dizendo, mantenham seus dedos cruzados”.

Conflitos pelas diferenças

O longa conta a história da mãe mandona Tess (Jamie Lee Curtis) e a filha adolescente rebelde Anna (Lindsay Lohan), que vivem em conflitos pelas diferenças. Decididas a acabar com as brigas, elas repentinamente trocam de corpos. As duas, então, precisam aprender a lidar com a vida da outra, com as confusões crescendo ainda mais pelo fato de Tess estar de casamento marcado.

