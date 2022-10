‘She Said’ retrata investigação que derrubou Harvey Weinstein

Um filme sobre o caso Harvey Weinstein e sobretudo uma homenagem ao jornalismo investigativo e às mulheres que tiveram a coragem de falar. É a premissa de She Said, exibido na quinta-feira (13) em Nova York, que retrata o amplo trabalho que impulsionou o movimento #Metoo há cinco anos.

Weinstein, o ex-produtor de cinema americano de 70 anos, costumava ser assíduo no Festival de Cinema de Nova York, que encerra sua 60ª edição nesta sexta-feira. Em 2020, ele foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e agressões sexuais por um tribunal de Nova York, e desde segunda-feira está novamente sentando no banco dos réus em Los Angeles, onde responde a outras acusações.

A atriz e militante feminista Ashley Judd, umas das primeiras a denunciar que foi vítima de assédio sexual por Weinstein, foi ovacionada pelo público em uma das salas do Lincoln Center.

No filme de Maria Schrader, Judd interpreta seu próprio papel, o de uma atriz que se recusou a cair na chantagem do produtor e pagou o preço durante sua carreira, até decidir falar.

“É muito importante ter nossa verdade e ter a consciência tranquila sobre nossa história”, disse, antes de prestar homenagens a suas “irmãs”, as outras vítimas de Weinstein presentes na exibição.

Dupla

Em 5 de outubro de 2017, após meses de trabalho, a reportagem de Jodi Kantor e Megan Twohey foi publicada pelo The New York Times e rompeu o silêncio das mulheres, inciando o movimento contra a violência sexual #MeToo, que foi além do cinema.

She Said, adaptado do livro homônimo das duas jornalistas premiadas com o Pulitzer, não se preocupa em absoluto com as repercussões de sua investigação.

Ao estilo de “Todos os Homens do Presidente” (1976) sobre o escândalo do Watergate, e de Spotlight, sobre casos de pedofilia na Igreja Católica, este filme é um reconhecimento ao trabalho paciente e sagaz das jornalistas investigativas.

Cerca de meio século depois que a dupla do The Washington Post foi representada por Robert Redford e Dustin Hoffman (Todos os Homens do Presidente), agora duas jornalistas e mães confrontam poderosos com a ajuda essencial da editora Rebecca Corbett e o apoio incondicional do chefe de redação Dean Baquet.

“Uma das razões pelas quais nos sentimos tão honradas por este filme é que resume nosso ideal de jornalismo”, explicou Jodi Kantor após a projeção. “Faz tempo que somos jornalistas, mas o caso Weinstein, de alguma formas destaca tudo o que acreditamos”, acrescentou.

A dupla é vivida por Zoe Kazan, que interpreta Kantor, e Carey Mulligan, que representa Twohey.

Com uma cenografia e roteiro sóbrios e música de Nicholas Britell, She Said segue intenso até o embate final entre The New York Times e Harvey Weinstein e seus advogados, no momento da publicação da reportagem.

O longa é distribuído pela Universal Pictures e tem Brad Pitt entre seus produtores. Poderá ser visto nos cinemas dos Estados Unidos a partir de 18 de novembro e em seguida na Europa.