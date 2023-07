Sindicato dos atores de Hollywood permite retomada de 39 projetos durante greve; entenda motivo

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) concedeu a 39 projetos a aprovação para darem continuidade às filmagens em meio à greve anunciada no último dia 13 de julho.

A paralisação não permite que artistas membros da organização gravem ou divulguem produções, mas uma lista de exceções foi concedida nesta terça-feira, 18, conforme divulgado pela revista Variety.

A razão pela qual os projetos receberam o sinal verde para as gravações é por serem produções independentes, ou seja, que não fazem parte de grandes estúdios como Universal e Warner.

A aprovação foi concedida após a verificação de que os longas e séries não fazem parte da Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP).

Atores e roteiristas protestam em frente ao prédio da NBC Studios em Nova York, nos Estados Unidos. Foto: Amr Alfiky / REUTERS - 18/07/2023

Dentre os filmes aprovados, estão Mother Mary, que será estrelado por Anne Hathaway, e Death of a Unicorn, que terá Paul Rudd e Jenna Ortega.

Os longas são da A24, produtora do vencedor do Oscar Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo. Apesar de estar em ascensão, a empresa não é filiada ao AMPTP.

Outros projetos que continuarão a ser filmados são The Rivals of Amziah King, protagonizado por Matthew McConaughey, Flight Risk, dirigido por Mel Gibson, Dust Bunny, que terá Mads Mikkelsen e Sigourney Weaver, e Bride Hard, com Rebel Wilson.

Duncan Crabtree-Ireland, diretor executivo do SAG-AFTRA, afirmou que o sindicato encoraja que atores participem de projetos independentes que sejam conduzidos de acordo com os termos pedidos pela organização aos estúdios.

Segundo ele, se as produtoras independentes conseguirem seguir as produções de acordo com as demandas do sindicato, então a organização terá mais uma prova de que elas não são “irrealistas”, como classificado pelos grandes estúdios.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais