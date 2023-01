Sophie Charlotte e Tilda Swinton estão em filme da Netflix dirigido por David Fincher

A Netflix anunciou, na manhã desta quarta-feira, 18, uma lista com os filmes que entrarão no catálogo da plataforma neste ano. Um deles é o longa The Killer, que tem no elenco a atriz brasileira Sophie Charlotte. A produção americana, dirigida por David Fincher, também tem Tilda Swinton e Michael Fassbender entre os atores.

Sophie Charlotte está em filme dirigido por David Fincher, contracenando com Tilda Swinton e Michael Fassbender. Foto: Juan Guerra/Estadão

O filme, que tem estreia prevista para 10 de novembro, conta a história de um assassino que, depois de um erro com consequências desastrosas, precisa enfrentar quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional.

O longa, que tem roteiro assinado por Andrew Kevin Walker é baseado em uma série de graphic novels também chamada The Killer, escrita por Alexis Nolent (a.k.a Matz) e ilustrada por Luc Jacamon, originalmente publicada em francês pela Editions Casterman.